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26 yaşındaki Simay Karadumanlı trafik kazasında can verdi: Bilirkişi raporu isyan ettirdi!
Giriş Tarihi: 18.03.2024 09:57
Güncelleme Tarihi: 18.03.2024
09:57
İzmir'de 26 yaşındaki Simay Karadumanlı, yolun karşısına geçmek istediği sırada minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Hazırlanan bilirkişi raporundaki detaylar şoke etti. Öyle ki Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi tarafından mahkemeye sunulan raporda, minibüs şoförü Öztürk Aktaş değil Simay yüzde 85 kusurlu gösterildi. Evladını genç yaşta toprağa vermenin acısını yaşayan baba Oktay Karadumanlı karara isyan etti: Bu rapor benim acımı ikiye katladı. Kızım hem öldü, hem suçlu bulundu!