26 yaşındaki Simay Karadumanlı trafik kazasında can verdi: Bilirkişi raporu isyan ettirdi!

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA YIKIM FİRMASI ASLİ KUSURLU BULUNDU

İzmir 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kaza yerinde yaptığı keşif akabinde aldırdığı raporda da yıkım firması yetkilisinin asli kusurlu olduğu raporlandı. Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan raporda ise yıkım firmasında herhangi bir kusur bulunmaması büyük şaşkınlık yarattı. Adli Tıp Kurumu hiçbir gerekçe göstermeden yıkım firmasının ölümlü kazada hiçbir kusurunun olmadığını raporunda belirtti.