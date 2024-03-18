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Haberler Yaşam 26 yaşındaki Simay Karadumanlı trafik kazasında can verdi: Bilirkişi raporu isyan ettirdi!
Giriş Tarihi: 18.03.2024 09:57 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 09:57

26 yaşındaki Simay Karadumanlı trafik kazasında can verdi: Bilirkişi raporu isyan ettirdi!

İzmir'de 26 yaşındaki Simay Karadumanlı, yolun karşısına geçmek istediği sırada minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Hazırlanan bilirkişi raporundaki detaylar şoke etti. Öyle ki Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi tarafından mahkemeye sunulan raporda, minibüs şoförü Öztürk Aktaş değil Simay yüzde 85 kusurlu gösterildi. Evladını genç yaşta toprağa vermenin acısını yaşayan baba Oktay Karadumanlı karara isyan etti: Bu rapor benim acımı ikiye katladı. Kızım hem öldü, hem suçlu bulundu!

Ceyhan TORLAK
26 yaşındaki Simay Karadumanlı trafik kazasında can verdi: Bilirkişi raporu isyan ettirdi!

Feci kaza 6 Nisan 2021'de İzmir'in Bayraklı İlçesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Simay Karadumanlı (26), Öztürk Aktaş'ın (59) kullandığı minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

26 yaşındaki Simay Karadumanlı trafik kazasında can verdi: Bilirkişi raporu isyan ettirdi!

Dolmuşun altında kalan Çanakkale 18 Mart Üniversitesinde Radyo ve Televizyon Bölümü'nden yeni mezun olan Simay Karadumanlı'nın olay günü diplomasını almaya gideceği öğrenildi.

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26 yaşındaki Simay Karadumanlı trafik kazasında can verdi: Bilirkişi raporu isyan ettirdi!

6 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İzmir Cumhuriyet Savcılığı kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Savcılık titizlikle yürüttüğü soruşturma evresinde bilirkişi raporu aldırdı. Bilirkişi raporunda İzmir depreminde hasar gören binayı yıkmak için yolun bir bölümünü izinsiz kapatan hafriyat firması asli kusurlu bulundu.

26 yaşındaki Simay Karadumanlı trafik kazasında can verdi: Bilirkişi raporu isyan ettirdi!

Bu rapor doğrultusunda savcılık, aralarında yıkım firması yetkilisi ve çalışanları ile minibüs şoförü Öztürk Aktaş'ın da bulunduğu 6 şüpheli hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan iddianame düzenledi. 6 şüphelinin 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istendi. İddianame İzmir 15. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

26 yaşındaki Simay Karadumanlı trafik kazasında can verdi: Bilirkişi raporu isyan ettirdi!

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA YIKIM FİRMASI ASLİ KUSURLU BULUNDU

İzmir 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kaza yerinde yaptığı keşif akabinde aldırdığı raporda da yıkım firması yetkilisinin asli kusurlu olduğu raporlandı. Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan raporda ise yıkım firmasında herhangi bir kusur bulunmaması büyük şaşkınlık yarattı. Adli Tıp Kurumu hiçbir gerekçe göstermeden yıkım firmasının ölümlü kazada hiçbir kusurunun olmadığını raporunda belirtti.

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