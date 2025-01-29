27 yaşında hayatı kabusa döndü! "Kedilerin bakteri taşıdığını biliyordum ama bu kadarını..."

"SOL GÖZÜMDEKİ GÖRME KAYBI DÜZELDİ, SAĞ GÖZÜM YÜZDE 30 GÖRÜYOR"

Emir Kurt, bahçede beslediği kedinin elini tırmaladığını, yaklaşık bir ay sonra sabah uykudan uyanınca görme kaybı yaşadığını anlattı. "Motosiklet kullandığım için rüzgardan dolayı bir sorun yaşadığımı düşündüm." diyen Kurt, "Okula gittim. Bu olaydan iki gün sonraysa sağ gözüm tamamen gitti, sol gözümde başladı.