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27 yaşında hayatı kabusa döndü! "Kedilerin bakteri taşıdığını biliyordum ama bu kadarını..."
Giriş Tarihi: 29.01.2025 16:39
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025
16:39
27 yaşında hayatı kabusa döndü! "Kedilerin bakteri taşıdığını biliyordum ama bu kadarını..."
Duyanları hayrete düşüren olay İstanbul'da meydana geldi. Bahçesinde beslediği yavru kedinin hayatını kararttığını belirten Emir Kurt yaşadıklarını anlattı: "3-4 senedir sokak kedilerini bahçemde tedavi ediyorum, onlara bakıyorum. Kediden dolayı böyle bir şey yaşayacağımı düşünmezdim. Kedilerde bakteri olduğunu biliyordum ama bu sonuçlara neden olacağından haberim yoktu. Çok kötü bir duygu." İfadelerini kullandı.