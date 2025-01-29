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Haberler Yaşam 27 yaşında hayatı kabusa döndü! "Kedilerin bakteri taşıdığını biliyordum ama bu kadarını..."
Giriş Tarihi: 29.01.2025 16:39 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 16:39

27 yaşında hayatı kabusa döndü! "Kedilerin bakteri taşıdığını biliyordum ama bu kadarını..."

Duyanları hayrete düşüren olay İstanbul'da meydana geldi. Bahçesinde beslediği yavru kedinin hayatını kararttığını belirten Emir Kurt yaşadıklarını anlattı: "3-4 senedir sokak kedilerini bahçemde tedavi ediyorum, onlara bakıyorum. Kediden dolayı böyle bir şey yaşayacağımı düşünmezdim. Kedilerde bakteri olduğunu biliyordum ama bu sonuçlara neden olacağından haberim yoktu. Çok kötü bir duygu." İfadelerini kullandı.

AA
27 yaşında hayatı kabusa döndü! Kedilerin bakteri taşıdığını biliyordum ama bu kadarını...

Esenyurt'ta yaşayan 27 yaşındaki Emir Kurt, geçen kasım ayında evinin bahçesinde baktığı yavru kedi tarafından tırmalandı. Olaydan yaklaşık bir ay sonra sağ gözünde görme kaybı başlayan Kurt, durumu önemsemedi ancak 2 gün sonra sağ gözünde tamamen, sol gözünde kısmi görme kaybı yaşaması üzerine hastaneye başvurdu.

27 yaşında hayatı kabusa döndü! Kedilerin bakteri taşıdığını biliyordum ama bu kadarını...

BARTONELLA BAKTERİSİ BULAŞMA ŞÜPHESİ

İlk gittiği hastanede tanı koyamayan doktorlar, Kurt'u Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Burada yapılan muayenelerde, Kurt'u tırmalayan kediden Bartonella bakterisi bulaşma şüphesi üzerine test yapıldı.

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27 yaşında hayatı kabusa döndü! Kedilerin bakteri taşıdığını biliyordum ama bu kadarını...

SAĞ GÖZÜNDE YÜZDE 70'LİK GÖRME KAYBI!

Testlerin pozitif çıkması sonucu ilaçlı tedaviye başlandı. Yaklaşık 2 aydır devam eden tedavinin sonunda Kurt'un sol gözü normale dönerken, sağ gözündeki yüzde 70'lik görme kaybı devam ediyor.

27 yaşında hayatı kabusa döndü! Kedilerin bakteri taşıdığını biliyordum ama bu kadarını...

"SOL GÖZÜMDEKİ GÖRME KAYBI DÜZELDİ, SAĞ GÖZÜM YÜZDE 30 GÖRÜYOR"

Emir Kurt, bahçede beslediği kedinin elini tırmaladığını, yaklaşık bir ay sonra sabah uykudan uyanınca görme kaybı yaşadığını anlattı. "Motosiklet kullandığım için rüzgardan dolayı bir sorun yaşadığımı düşündüm." diyen Kurt, "Okula gittim. Bu olaydan iki gün sonraysa sağ gözüm tamamen gitti, sol gözümde başladı.

27 yaşında hayatı kabusa döndü! Kedilerin bakteri taşıdığını biliyordum ama bu kadarını...

Hastaneye gittim. Beni göz anjiyosu olmam için Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderdiler. Buradaki doktorlar hemen Bartonella olduğumu anlayıp test istediler. İlaçlı tedaviye başladım." ifadelerini kullandı.

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