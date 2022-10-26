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Haberler Yaşam 28-29 Ekim 2022 resmi tatil mi, kaç gün, Cumhuriyet Bayramı hangi güne denk geliyor? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda okullar ve işyerleri 28 Ekim yarım gün mü, öğleden sonra tatil mi?
Giriş Tarihi: 26.10.2022 14:41 Güncelleme Tarihi: 26.10.2022 14:41

28-29 Ekim 2022 resmi tatil mi, kaç gün, Cumhuriyet Bayramı hangi güne denk geliyor? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda okullar ve işyerleri 28 Ekim yarım gün mü, öğleden sonra tatil mi?

28-29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken binlerce vatandaş bu resmi tatil ile ilgili olarak araştırmalarına da başladı. Bilindiği üzere Cumhuriyet'in ilanının 99. Yıl dönümü bu yıl da yurt genelinde coşkuyla kutlanacak. Bu kapsamda ise "Okullar ve işyerleri 28 Ekim yarım gün mü, öğleden sonra tatil mi, 29 Ekim resmi tatil mi, kaç gün, hangi güne denk geliyor?" gibi sorular yanıt aramaya başladı. Resmi tatillerde okullar ve işyerleri bilindiği üzere aktif olmuyor. Peki, 28 Ekim Cuma günü yarım gün mü, öğleden sonra tatil mi, 29 Ekim resmi tatil mi, kaç gün, hangi güne denk geliyor? İşte milyonların merak ettiği bu sorunun yanıtı.

28-29 Ekim 2022 resmi tatil mi, kaç gün, Cumhuriyet Bayramı hangi güne denk geliyor? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda okullar ve işyerleri 28 Ekim yarım gün mü, öğleden sonra tatil mi?

28-29 Ekim resmi tatil mi, yarım gün mü, kaç gün tatil olacak gibi birçok soru Cumhuriyet Bayramı'nın yaklaşmasıyla gerek öğrenci gerekse çalışanların gündem maddeleri arasında yerini alıyor. Yılın son milli bayramına sayılı günler kala "Okullar ve işyerleri 28 Ekim yarım gün mü, öğleden sonra tatil mi, 29 Ekim resmi tatil mi, kaç gün, hangi güne denk geliyor?" şeklindeki araştırmalar da hız kazandı. Bu tarihte gerek okullarda gerekse yurdun dört bir yanında etkinlik ve törenler yapılacak. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili ile ilgili merak edilen detaylar.

28-29 Ekim 2022 resmi tatil mi, kaç gün, Cumhuriyet Bayramı hangi güne denk geliyor? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda okullar ve işyerleri 28 Ekim yarım gün mü, öğleden sonra tatil mi?

28 EKİM TATİL Mİ?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

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28-29 Ekim 2022 resmi tatil mi, kaç gün, Cumhuriyet Bayramı hangi güne denk geliyor? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda okullar ve işyerleri 28 Ekim yarım gün mü, öğleden sonra tatil mi?

28 EKİM'DE OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

28 Ekim günü öğleden sonra okullar ve kamu kurumları tatil oluyor. Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre 28 Ekim 2022 günü mesai yarım gün olacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda okullar tatil olacak. 28 Ekim'in yarım gün olması ve bayramın ardından gelen hafta sonu tatili dolayısıyla bu yıl Cumhuriyet Bayramı tatili 2 buçuk gün olacak.

28-29 Ekim 2022 resmi tatil mi, kaç gün, Cumhuriyet Bayramı hangi güne denk geliyor? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda okullar ve işyerleri 28 Ekim yarım gün mü, öğleden sonra tatil mi?

29 EKİM TATİLİ KAÇ GÜN?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

28-29 Ekim 2022 resmi tatil mi, kaç gün, Cumhuriyet Bayramı hangi güne denk geliyor? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda okullar ve işyerleri 28 Ekim yarım gün mü, öğleden sonra tatil mi?

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil kabul edilmektedir. 28 Ekim öğleden sonra da dahil edilerek Cumhuriyet Bayramı'nda 1,5 gün tatil kabul edilmektedir. Bu yıl 29 Ekim Cumartesi gününe denk geldiği için ekstradan tatil olmayacaktır.

Kamu kurum kuruluşları, okullar ve bankalar Cuma öğleden sonra da tatil kabul edildiği için çalışanlar hafta sonu ile birleştirerek 3 gün tatil yapabiliyorlar.

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