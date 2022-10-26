Haberler Yaşam 28-29 Ekim 2022 resmi tatil mi, kaç gün, Cumhuriyet Bayramı hangi güne denk geliyor? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda okullar ve işyerleri 28 Ekim yarım gün mü, öğleden sonra tatil mi?

Giriş Tarihi: 26.10.2022 14:41 Güncelleme Tarihi: 26.10.2022 14:41

28-29 Ekim 2022 resmi tatil mi, kaç gün, Cumhuriyet Bayramı hangi güne denk geliyor? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda okullar ve işyerleri 28 Ekim yarım gün mü, öğleden sonra tatil mi?

28-29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken binlerce vatandaş bu resmi tatil ile ilgili olarak araştırmalarına da başladı. Bilindiği üzere Cumhuriyet'in ilanının 99. Yıl dönümü bu yıl da yurt genelinde coşkuyla kutlanacak. Bu kapsamda ise "Okullar ve işyerleri 28 Ekim yarım gün mü, öğleden sonra tatil mi, 29 Ekim resmi tatil mi, kaç gün, hangi güne denk geliyor?" gibi sorular yanıt aramaya başladı. Resmi tatillerde okullar ve işyerleri bilindiği üzere aktif olmuyor. Peki, 28 Ekim Cuma günü yarım gün mü, öğleden sonra tatil mi, 29 Ekim resmi tatil mi, kaç gün, hangi güne denk geliyor? İşte milyonların merak ettiği bu sorunun yanıtı.