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Haberler Yaşam 28. dönem POMEM kontenjanları arttı mı, ne kadar oldu? EGM ile 28. dönem POMEM lisans - önlisans kontenjanları
Giriş Tarihi: 06.01.2022 20:30 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 20:31

28. dönem POMEM kontenjanları arttı mı, ne kadar oldu? EGM ile 28. dönem POMEM lisans - önlisans kontenjanları

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde yer alan Polis Akademisi (PA) Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 28. dönem için lisans ve önlisans mezunları arasından öğrenci alımı yapılacağı son dakika olarak duyurulmuştu. Bugün PA tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla kontenjanlarda artış gerçekleştiği duyuruldu. Bu bilgilerle 28. dönem POMEM lisans - önlisans kontenjanlarını öğrenmek isteyen adaylar "28. dönem POMEM kontenjanları arttı mı, ne kadar oldu?" sorusuna cevap aramaya devam ediyor. Merak konusu olan 28. dönem POMEM kontenjanları arttı mı, ne kadar oldu? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

28. dönem POMEM kontenjanları arttı mı, ne kadar oldu? EGM ile 28. dönem POMEM lisans - önlisans kontenjanları

Polis Akademisi Başkanlığı (PA) bünyesinde yer alan ve Emniyet teşkilatına polis memuru yetiştiren Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) 28. dönem alımlarında kontenjan artışına gidildi. Bu gelişmelerin ardından detaylara erişmek isteyenler "28. dönem POMEM kontenjanları arttı mı, ne kadar oldu?" soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

28. DÖNEM POMEM KONTENJANLARI ARTTI MI, NE KADAR OLDU?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ile PA 28. dönem POMEM kontenjanları ve tüm detaylar.

28. dönem POMEM kontenjanları arttı mı, ne kadar oldu? EGM ile 28. dönem POMEM lisans - önlisans kontenjanları

Polis Akademisi (PA) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre güncel kontenjan durumu şu şekilde;

28. Dönem POMEM öğrenci alım kontenjanı 8.000 lisans (6.400 erkek ve 1.600 kadın), 2.000 önlisans (1.600 erkek ve 400 kadın) olmak üzere toplam 10.000 öğrenci alımı olacak şekilde arttırılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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28. dönem POMEM kontenjanları arttı mı, ne kadar oldu? EGM ile 28. dönem POMEM lisans - önlisans kontenjanları

POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

28. Dönem POMEM Giriş Sınavı Aday Belirleme Ön Başvuruları 07 Ocak 2022 günü saat: 23.59'a kadar devam edecektir.

28. DÖNEM POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİ ÖĞRENCİ ADAYLIĞINA BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2020 veya 2021 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2020 veya 2021 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2021 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

28. dönem POMEM kontenjanları arttı mı, ne kadar oldu? EGM ile 28. dönem POMEM lisans - önlisans kontenjanları

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1992 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

28. dönem POMEM kontenjanları arttı mı, ne kadar oldu? EGM ile 28. dönem POMEM lisans - önlisans kontenjanları

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

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