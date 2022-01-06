28. dönem POMEM kontenjanları arttı mı, ne kadar oldu? EGM ile 28. dönem POMEM lisans - önlisans kontenjanları

Polis Akademisi Başkanlığı (PA) bünyesinde yer alan ve Emniyet teşkilatına polis memuru yetiştiren Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) 28. dönem alımlarında kontenjan artışına gidildi. Bu gelişmelerin ardından detaylara erişmek isteyenler "28. dönem POMEM kontenjanları arttı mı, ne kadar oldu?" soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

28. DÖNEM POMEM KONTENJANLARI ARTTI MI, NE KADAR OLDU?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ile PA 28. dönem POMEM kontenjanları ve tüm detaylar.