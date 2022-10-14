Haberler Yaşam 28 Ekim 2022 yarım gün mü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi? 29 Ekim hangi güne denk geliyor, okullar ve iş yerleri resmi tatil mi olacak?

Giriş Tarihi: 14.10.2022 15:50 Güncelleme Tarihi: 14.10.2022 15:51

28 Ekim 2022 yarım gün mü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi? 29 Ekim hangi güne denk geliyor, okullar ve iş yerleri resmi tatil mi olacak?

Cumhuriyet bayramına kısa bir süre kala "28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Milli bayramımız bu sene Cumartesi gününe denk geldiğinde öğrenci ve çalışan vatandaşlar hafta sonuyla resmi tatili birleştirme şansı yakalayamayacak. Bu noktada ise detaylar araştırma konusu haline geldi. Bilindiği üzere bu tarih her sene ülkemizde çeşitli törenlerle kutlanıyor. Peki, 28 Ekim okullar ve iş yerleri yarım gün mü, Cumhuriyet Bayramı kaç gün resmi tatil olacak? İşte detaylar...