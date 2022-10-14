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Haberler Yaşam 28 Ekim 2022 yarım gün mü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi? 29 Ekim hangi güne denk geliyor, okullar ve iş yerleri resmi tatil mi olacak?
Giriş Tarihi: 14.10.2022 15:50 Güncelleme Tarihi: 14.10.2022 15:51

28 Ekim 2022 yarım gün mü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi? 29 Ekim hangi güne denk geliyor, okullar ve iş yerleri resmi tatil mi olacak?

Cumhuriyet bayramına kısa bir süre kala "28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Milli bayramımız bu sene Cumartesi gününe denk geldiğinde öğrenci ve çalışan vatandaşlar hafta sonuyla resmi tatili birleştirme şansı yakalayamayacak. Bu noktada ise detaylar araştırma konusu haline geldi. Bilindiği üzere bu tarih her sene ülkemizde çeşitli törenlerle kutlanıyor. Peki, 28 Ekim okullar ve iş yerleri yarım gün mü, Cumhuriyet Bayramı kaç gün resmi tatil olacak? İşte detaylar...

28 Ekim 2022 yarım gün mü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi? 29 Ekim hangi güne denk geliyor, okullar ve iş yerleri resmi tatil mi olacak?

Yılın son milli bayramı 29 Ekim resmi tatil süresi araştırma konusu haline geliyor. Cumhuriyetin ilanının yıl dönümü her sene ülkemizde coşkuyla kutlanılırken öte yandan bu tarihin yaklaşmasıyla beraber gerek çalışan vatandaşlar gerekse öğrenciler kaç günlük tatile çıkacaklarını merak ediyor. Bu noktada ise "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ne zaman, hangi gün, kaç gün resmi tatil olacak?" soruları yanıt ararken öte yandan 28 Ekim'in yarım gün olup olmayacağı da merak konusu haline geldi. İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

28 Ekim 2022 yarım gün mü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi? 29 Ekim hangi güne denk geliyor, okullar ve iş yerleri resmi tatil mi olacak?

28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında 28 Ekim de yarım gün tatil edilmektedir. Bu kapsamda 28 Ekim Cuma günü tüm kurumlarda yarım gün tatil olacak.

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28 Ekim 2022 yarım gün mü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi? 29 Ekim hangi güne denk geliyor, okullar ve iş yerleri resmi tatil mi olacak?

29 EKİM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

28 Ekim 2022 yarım gün mü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi? 29 Ekim hangi güne denk geliyor, okullar ve iş yerleri resmi tatil mi olacak?

28 EKİM OKULLAR VE ÜNİVERSİTELERDE DERS OLACAK MI?

28 Ekim'de okullar ve üniversiteler öğlene kadar eğitim verecekler. Öğleden sonra 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili başladığı için kapalı olacak.

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