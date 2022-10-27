28 Ekim 2022 Yarın kargolar açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı? İşte 28 Ekim Cuma günü Kargo çalışma saatleri!

28 Ekim bilindiği üzere yurt genelinde gerek kamu gerekse özel sektör için yarım gün tatil kabul ediliyor. Hal böyleyken ise "28 Ekim 2022 Yarın kargolar açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Kargo şirketleri genel olarak diğer kurumlarda olduğu gibi resmi tatillerde hizmet vermiyor. Peki, 28 Ekim 2022 Yarın kargolar açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı? İşte yanıtı ve tüm detaylar.