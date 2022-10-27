28 Ekim 2022 Yarın kargolar açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı? İşte 28 Ekim Cuma günü Kargo çalışma saatleri!

28 Ekim öncesinde binlerce müşterisi kargo şirketlerinin çalışma durumunu merak ediyor. Normal şartlarda yarım gün resmi tatil kabul edilen bu tarihte kargolarını bekleyen veya göndermek isteyen vatandaşlar dağıtım yapılıp yapılayacağı konusunda araştırmalarına bu günden başladı. Bu kapsamda "28 Ekim 2022 Yarın kargolar açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı?" gibi sorular yanıt aramaya başladı. Bu tarihte işyerleri ve okullar öğlen saat 13.00 sonrası tatile girecek. Peki, kargo şirketleri de kapalı olacak mı? 28 Ekim yarın kargolar çalışıyor mu? İşte yanıtı.