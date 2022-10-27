Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 28 Ekim 2022 Yarın kargolar açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı? İşte 28 Ekim Cuma günü Kargo çalışma saatleri!
Giriş Tarihi: 27.10.2022 09:21 Güncelleme Tarihi: 27.10.2022 09:23

28 Ekim 2022 Yarın kargolar açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı? İşte 28 Ekim Cuma günü Kargo çalışma saatleri!

28 Ekim öncesinde binlerce müşterisi kargo şirketlerinin çalışma durumunu merak ediyor. Normal şartlarda yarım gün resmi tatil kabul edilen bu tarihte kargolarını bekleyen veya göndermek isteyen vatandaşlar dağıtım yapılıp yapılayacağı konusunda araştırmalarına bu günden başladı. Bu kapsamda "28 Ekim 2022 Yarın kargolar açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı?" gibi sorular yanıt aramaya başladı. Bu tarihte işyerleri ve okullar öğlen saat 13.00 sonrası tatile girecek. Peki, kargo şirketleri de kapalı olacak mı? 28 Ekim yarın kargolar çalışıyor mu? İşte yanıtı.

28 Ekim 2022 Yarın kargolar açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı? İşte 28 Ekim Cuma günü Kargo çalışma saatleri!

28 Ekim bilindiği üzere yurt genelinde gerek kamu gerekse özel sektör için yarım gün tatil kabul ediliyor. Hal böyleyken ise "28 Ekim 2022 Yarın kargolar açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Kargo şirketleri genel olarak diğer kurumlarda olduğu gibi resmi tatillerde hizmet vermiyor. Peki, 28 Ekim 2022 Yarın kargolar açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı? İşte yanıtı ve tüm detaylar.

28 Ekim 2022 Yarın kargolar açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı? İşte 28 Ekim Cuma günü Kargo çalışma saatleri!

28 EKİM'DE KARGOLAR AÇIK MI?

28 Ekim Cuma günü kargolar öğle saatlerine kadar dağıtımda olacak. Ancak daha güncel ve doğru bilgi için kargo şirketlerinin müşteri hizmetleriyle iletişime geçebilirsiniz...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
28 Ekim 2022 Yarın kargolar açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı? İşte 28 Ekim Cuma günü Kargo çalışma saatleri!

29 EKİM CUMARTESİ GÜNÜ KARGOLAR TATİL Mİ?

Bu yıl hem 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili hem de bu tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle birçok şirket ve kurum hizmet veremeyecek.

28 Ekim 2022 Yarın kargolar açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı? İşte 28 Ekim Cuma günü Kargo çalışma saatleri!

28 EKİM TATİL Mİ?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

SON DAKİKA