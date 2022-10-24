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Haberler Yaşam 28 Ekim Cuma günü bankalar açık mı, kapalı mı olacak, yarım gün resmi tatil mi? 28 Ekim 2022 Kamu ve özel bankalar saat kaça kadaş açık olacak, çalışacak mı?
Giriş Tarihi: 24.10.2022 15:53 Güncelleme Tarihi: 24.10.2022 15:55

28 Ekim Cuma günü bankalar açık mı, kapalı mı olacak, yarım gün resmi tatil mi? 28 Ekim 2022 Kamu ve özel bankalar saat kaça kadaş açık olacak, çalışacak mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili nedeniyle öğleden sonra yarım gün resmi tatil sayılan 28 Ekim bu yıl Cuma gününe denk geliyor. Bu kapsamda ise bankalarda bu tarihte işlem yapacak olan vatandaşlar konuya ilişkin araştırmalarına şimdiden başladı. Bu noktada "28 Ekim Cuma günü bankalar açık mı, kapalı mı olacak, yarım gün resmi tatil mi, çalışacak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere resmi tatillerde bankalar hizmet vermiyor. Peki, 28 Ekim 2022 Cuma günü bankalar açık mı, kapalı mı olacak, yarım gün resmi tatil mi, çalışacak mı? İşte detaylar.

28 Ekim Cuma günü bankalar açık mı, kapalı mı olacak, yarım gün resmi tatil mi? 28 Ekim 2022 Kamu ve özel bankalar saat kaça kadaş açık olacak, çalışacak mı?

28 Ekim 2022 Cuma günü bankalar açık mı konusu vatandaşların gündemine geliyor. Cumhuriyet bayramı bu yıl Cumartesi gününe denk gelirken bilindiği üzere bu bayramdan bir önceki gün de yarım gün resmi tatil olarak sayılıyor. Hal böyleyken ise "28 Ekim Cuma günü bankalar açık mı, kapalı mı olacak, yarım gün resmi tatil mi, çalışacak mı?" soruları soruları yanıt aramaya başladı. İşte 28 Ekim Cuma günü bankalarla ilgili çalışma durumu ve detaylar.

28 Ekim Cuma günü bankalar açık mı, kapalı mı olacak, yarım gün resmi tatil mi? 28 Ekim 2022 Kamu ve özel bankalar saat kaça kadaş açık olacak, çalışacak mı?

28 EKİM'DE BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?
Bankalar, 28 Ekim 2022 Cuma günü öğlene kadar çalışacak.

Öğleden sonrasının resmi tatil olması nedeniyle bankaların çalışma saatleri bu şekilde düzenlendi.

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28 Ekim Cuma günü bankalar açık mı, kapalı mı olacak, yarım gün resmi tatil mi? 28 Ekim 2022 Kamu ve özel bankalar saat kaça kadaş açık olacak, çalışacak mı?

EFT VE HAVALE NE ZAMAN HESABA GEÇER?

28 Ekim öğleden önce yapılan EFT ve Havale işlemleri hesaba geçecek olup, öğleden sonra yapılacak olanlar ise ilk işlem gününde hesaba geçecek.

28 Ekim Cuma günü bankalar açık mı, kapalı mı olacak, yarım gün resmi tatil mi? 28 Ekim 2022 Kamu ve özel bankalar saat kaça kadaş açık olacak, çalışacak mı?

29 EKİM CUMARTESİ GÜNÜ BANKALAR TATİL Mİ?

Bu yıl hem 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili hem de bu tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle bankalar hizmet veremeyecek.

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