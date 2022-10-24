Haberler Yaşam 28 Ekim Cuma günü bankalar açık mı, kapalı mı olacak, yarım gün resmi tatil mi? 28 Ekim 2022 Kamu ve özel bankalar saat kaça kadaş açık olacak, çalışacak mı?

Giriş Tarihi: 24.10.2022 15:53 Güncelleme Tarihi: 24.10.2022 15:55

28 Ekim Cuma günü bankalar açık mı, kapalı mı olacak, yarım gün resmi tatil mi? 28 Ekim 2022 Kamu ve özel bankalar saat kaça kadaş açık olacak, çalışacak mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili nedeniyle öğleden sonra yarım gün resmi tatil sayılan 28 Ekim bu yıl Cuma gününe denk geliyor. Bu kapsamda ise bankalarda bu tarihte işlem yapacak olan vatandaşlar konuya ilişkin araştırmalarına şimdiden başladı. Bu noktada "28 Ekim Cuma günü bankalar açık mı, kapalı mı olacak, yarım gün resmi tatil mi, çalışacak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere resmi tatillerde bankalar hizmet vermiyor. Peki, 28 Ekim 2022 Cuma günü bankalar açık mı, kapalı mı olacak, yarım gün resmi tatil mi, çalışacak mı? İşte detaylar.