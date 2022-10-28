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Haberler Yaşam 28 Ekim tatil mi, yarım gün mü? 28 Ekim Cuma Bugün öğleden sonra resmi tatil mi, okul olmayacak mı, iş yerleri açık mı kapalı mı?
Giriş Tarihi: 28.10.2022 08:43 Güncelleme Tarihi: 28.10.2022 08:43

28 Ekim tatil mi, yarım gün mü? 28 Ekim Cuma Bugün öğleden sonra resmi tatil mi, okul olmayacak mı, iş yerleri açık mı kapalı mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na sayılı saatler kaldı. Bu yıl Cumhuriyet'in ilanının 99. Yıl dönümü, yurdun dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutlanacak. Bilindiği üzere Cumhuriyet Bayramı, resmi tatiller arasında yer alıyor ve resmi tatillerde okullar ve kamu kurumları açık olmuyor. Bugün öğleden sonra resmi tatil sayılması sebebiyle bugün okula gidecek öğrenciler ve kamu kuruluşlarında işi olan vatandaşlar, ''28 Ekim tatil mi, yarım gün mü? 28 Ekim Cuma Bugün öğleden sonra resmi tatil mi?'' sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. Peki, 28 Ekim tatil mi, yarım gün mü? 28 Ekim Cuma Bugün öğleden sonra resmi tatil mi, okullar ve iş yerleri açık mı, kapalı mı? İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatil takvimi...

28 Ekim tatil mi, yarım gün mü? 28 Ekim Cuma Bugün öğleden sonra resmi tatil mi, okul olmayacak mı, iş yerleri açık mı kapalı mı?

28 Ekim tatil mi, yarım gün mü, öğleden sonra resmi tatil mi soruları, gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Cumhuriyet'in ilanının 99. Yıl dönümü, yurt genelinde etkinlik ve törenlerle kutlanacak. Yılın son milli bayramı olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bu yıl Cumartesi gününe denk geliyor. Bu kapsamda vatandaşlar, 28 Ekim Cuma gününün hafta sonu ile birleştirilip birleştirilmediğini merak ediyor. Öğrenciler ve çalışanlar, ''28 Ekim tatil mi, yarım gün mü? 28 Ekim öğleden sonra resmi tatil mi, okullar ve işyerleri açık mı, kaça kadar açık?" şeklindeki araştırmalarını hızlandırdı. İşte, 28 Ekim tatil mi sorusunun yanıtı…

28 Ekim tatil mi, yarım gün mü? 28 Ekim Cuma Bugün öğleden sonra resmi tatil mi, okul olmayacak mı, iş yerleri açık mı kapalı mı?

28 EKİM'DE OKULLAR VE ÜNİVERSİTELER AÇIK OLACAK MI?

28 Ekim Cuma günü öğleden sonra resmi tatil olduğu için tüm devlet kurum ve kuruluşları yarım gün faaliyette olacak. Bu kapsamda ilköğretim, ortaöğretim, lise ve üniversitelerde de öğleden sonra ders yapılmayacak.

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28 Ekim tatil mi, yarım gün mü? 28 Ekim Cuma Bugün öğleden sonra resmi tatil mi, okul olmayacak mı, iş yerleri açık mı kapalı mı?

28 EKİM TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır. Bu nedenle 29 EKim resmi tatildir. 28 Ekim ise yarım gündür. Okullar ve kamuda saat 13.00'ten sonra tatil başlayacak.

28 Ekim tatil mi, yarım gün mü? 28 Ekim Cuma Bugün öğleden sonra resmi tatil mi, okul olmayacak mı, iş yerleri açık mı kapalı mı?

29 EKİM TATİLİ KAÇ GÜN?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

28 Ekim tatil mi, yarım gün mü? 28 Ekim Cuma Bugün öğleden sonra resmi tatil mi, okul olmayacak mı, iş yerleri açık mı kapalı mı?

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil kabul edilmektedir. 28 Ekim öğleden sonra da dahil edilerek Cumhuriyet Bayramı'nda 1,5 gün tatil kabul edilmektedir. Bu yıl 29 Ekim Cumartesi gününe denk geldiği için ekstradan tatil olmayacaktır.

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