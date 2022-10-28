Haberler Yaşam 28 Ekim tatil mi, yarım gün mü? 28 Ekim Cuma Bugün öğleden sonra resmi tatil mi, okul olmayacak mı, iş yerleri açık mı kapalı mı?

Giriş Tarihi: 28.10.2022 08:43 Güncelleme Tarihi: 28.10.2022 08:43

28 Ekim tatil mi, yarım gün mü? 28 Ekim Cuma Bugün öğleden sonra resmi tatil mi, okul olmayacak mı, iş yerleri açık mı kapalı mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na sayılı saatler kaldı. Bu yıl Cumhuriyet'in ilanının 99. Yıl dönümü, yurdun dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutlanacak. Bilindiği üzere Cumhuriyet Bayramı, resmi tatiller arasında yer alıyor ve resmi tatillerde okullar ve kamu kurumları açık olmuyor. Bugün öğleden sonra resmi tatil sayılması sebebiyle bugün okula gidecek öğrenciler ve kamu kuruluşlarında işi olan vatandaşlar, ''28 Ekim tatil mi, yarım gün mü? 28 Ekim Cuma Bugün öğleden sonra resmi tatil mi?'' sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. Peki, 28 Ekim tatil mi, yarım gün mü? 28 Ekim Cuma Bugün öğleden sonra resmi tatil mi, okullar ve iş yerleri açık mı, kapalı mı? İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatil takvimi...