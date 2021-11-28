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Haberler Yaşam 28 Kasım koronavirüs tablosu son dakika açıklandı! 28 Kasım korona tablosu ile Türkiye güncel vaka - vefat rakamları
Giriş Tarihi: 28.11.2021 19:59 Güncelleme Tarihi: 28.11.2021 19:59

28 Kasım koronavirüs tablosu son dakika açıklandı! 28 Kasım korona tablosu ile Türkiye güncel vaka - vefat rakamları

1 yılı aşkın süredir ülkemizde ve dünyada etkilerini sürdüren covid-19 pandemisine ilişkin son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan korona son durum verilerine göre bugün koronavirüs testi yaptıranlardan 21 bin 655 kişi pozitif sonuçla tedavi altına alındı. Bugünkü güncel Türkiye vaka vefat verilerine erişmek isteyenler ise "28 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusuna cevap aramaya devam ediyor. 28 Kasım koronavirüs tablosu ve tüm bilgiler.

28 Kasım koronavirüs tablosu son dakika açıklandı! 28 Kasım korona tablosu ile Türkiye güncel vaka - vefat rakamları

Türkiye'deki ilk vaka teşhisinden bu yana Sağlık Bakanlığı son dakika haberi olarak duyurulan 28 Kasım koronavirüs tablosu verileri merak konusu olarak kamuoyu tarafından "28 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

28 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU İLE TÜRKİYE VAKA- VEFAT SAYILARI

Sağlık Bakanlığı son dakika 28 Kasım koronavirüs tablosu ile güncel vaka-vefat rakamları şöyle;

28 Kasım koronavirüs tablosu son dakika açıklandı! 28 Kasım korona tablosu ile Türkiye güncel vaka - vefat rakamları

28 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 21 bin 655

VEFAT SAYISI: 213

İYİLEŞEN SAYISI: 20 bin 007

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28 Kasım koronavirüs tablosu son dakika açıklandı! 28 Kasım korona tablosu ile Türkiye güncel vaka - vefat rakamları

27 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 23 bin 759

VEFAT SAYISI: 192

İYİLEŞEN SAYISI: 25 bin 103

28 Kasım koronavirüs tablosu son dakika açıklandı! 28 Kasım korona tablosu ile Türkiye güncel vaka - vefat rakamları

26 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 24 bin 002

VEFAT SAYISI: 201

İYİLEŞEN SAYISI: 25 bin 341

28 Kasım koronavirüs tablosu son dakika açıklandı! 28 Kasım korona tablosu ile Türkiye güncel vaka - vefat rakamları

25 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 24 bin 467

VEFAT SAYISI: 222

İYİLEŞEN SAYISI: 29 bin 639

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