28 Kasım koronavirüs tablosu son dakika açıklandı! 28 Kasım korona tablosu ile Türkiye güncel vaka - vefat rakamları

1 yılı aşkın süredir ülkemizde ve dünyada etkilerini sürdüren covid-19 pandemisine ilişkin son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan korona son durum verilerine göre bugün koronavirüs testi yaptıranlardan 21 bin 655 kişi pozitif sonuçla tedavi altına alındı. Bugünkü güncel Türkiye vaka vefat verilerine erişmek isteyenler ise "28 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusuna cevap aramaya devam ediyor. 28 Kasım koronavirüs tablosu ve tüm bilgiler.