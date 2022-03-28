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Haberler Yaşam 28 Mart 2022 Vaka Sayıları: Bugün koronavirüs tablosu nasıl? Korona tablosu ile vaka ve vefat sayıları kaç? Bakan Fahrettin Koca açıkladı!
Giriş Tarihi: 28.03.2022 19:01 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022 19:05

28 Mart 2022 Vaka Sayıları: Bugün koronavirüs tablosu nasıl? Korona tablosu ile vaka ve vefat sayıları kaç? Bakan Fahrettin Koca açıkladı!

Giderek pandemi önlemleri hafifletilse de koronavirüs tam 2 yıldır dünyanın bir gerçeği olarak devam ediyor. Bu noktada Korona kaynaklı yeni vakalar ve vefatlar var. Sağlık Bakanlığı gün aşırı olarak "koronavirüs son dakika" bilgilerini vatandaşlar ile paylaşıyor. Şeffaf bir şekilde ilerletilen süreçte günlük vaka tablosu hem Sağlık Bakanlığı resmi sitesinden hem de Fahrettin Koca Twitter hesabından paylaşılıyor. Covid-19 test sonuçlarına göre belirlenen veriler ışığında 28 Mart korona tablosu, vaka sayıları, vefat ve iyileşen hasta sayıları da belli oldu. İşte tüm merak edilenler…

28 Mart 2022 Vaka Sayıları: Bugün koronavirüs tablosu nasıl? Korona tablosu ile vaka ve vefat sayıları kaç? Bakan Fahrettin Koca açıkladı!

Sağlık Bakanlığı takibinde paylaşılan koronavirüs tablosu ile vaka sayıları ve vefat sayıları belli oluyor. Yeni varyantlarla birlikte her gün vaka ve vefat sayılarında inişli çıkışlı bir grafik yaşayan Covid-19 Türkiye'de yakından takip ediliyor. Bugün de "28 mart vaka sayıları ve koronavirüs tablosu" konusunda sorular yanıt arıyor. Peki, 28 Mart Koronavirüs tablosu nasıl? İşte son dakika vaka sayıları…

28 Mart 2022 Vaka Sayıları: Bugün koronavirüs tablosu nasıl? Korona tablosu ile vaka ve vefat sayıları kaç? Bakan Fahrettin Koca açıkladı!

28 MART KORONAVİRÜS TABLOSU İLE VEFAT VE VAKA SAYILARI

28 Mart vaka sayıları henüz açıklanmadı. Geldiğinde haberimizde olacak.

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28 Mart 2022 Vaka Sayıları: Bugün koronavirüs tablosu nasıl? Korona tablosu ile vaka ve vefat sayıları kaç? Bakan Fahrettin Koca açıkladı!

26 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 13 bin 849

VEFAT SAYISI: 70

İYİLEŞEN SAYISI: 17 bin 673

28 Mart 2022 Vaka Sayıları: Bugün koronavirüs tablosu nasıl? Korona tablosu ile vaka ve vefat sayıları kaç? Bakan Fahrettin Koca açıkladı!

25 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 15 bin 303

VEFAT SAYISI: 68

İYİLEŞEN SAYISI: 18 bin 965

28 Mart 2022 Vaka Sayıları: Bugün koronavirüs tablosu nasıl? Korona tablosu ile vaka ve vefat sayıları kaç? Bakan Fahrettin Koca açıkladı!

24 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 16 bin 894

VEFAT SAYISI: 77

İYİLEŞEN SAYISI: 19 bin 553

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