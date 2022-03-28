Haberler Yaşam 28 Mart 2022 Vaka Sayıları: Bugün koronavirüs tablosu nasıl? Korona tablosu ile vaka ve vefat sayıları kaç? Bakan Fahrettin Koca açıkladı!

Giriş Tarihi: 28.03.2022 19:01 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022 19:05

28 Mart 2022 Vaka Sayıları: Bugün koronavirüs tablosu nasıl? Korona tablosu ile vaka ve vefat sayıları kaç? Bakan Fahrettin Koca açıkladı!

Giderek pandemi önlemleri hafifletilse de koronavirüs tam 2 yıldır dünyanın bir gerçeği olarak devam ediyor. Bu noktada Korona kaynaklı yeni vakalar ve vefatlar var. Sağlık Bakanlığı gün aşırı olarak "koronavirüs son dakika" bilgilerini vatandaşlar ile paylaşıyor. Şeffaf bir şekilde ilerletilen süreçte günlük vaka tablosu hem Sağlık Bakanlığı resmi sitesinden hem de Fahrettin Koca Twitter hesabından paylaşılıyor. Covid-19 test sonuçlarına göre belirlenen veriler ışığında 28 Mart korona tablosu, vaka sayıları, vefat ve iyileşen hasta sayıları da belli oldu. İşte tüm merak edilenler…