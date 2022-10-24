29 Ekim 2022 Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri: İşte en güzel, anlamlı 29 Ekim 99. yıldönümüne özel mesajlar, sözler ve görseller...

TBMM tarafından tam 99 sene önce Cumhuriyet'in ilan edilmesi 99. Yıl dönümünde de 29 Ekim mesajları ve sözleri ile kutlanıyor. Milli Bayramımıza birkaç kısa bir süre kala gerek sosyal medyada gerekse mesajlaşma uygulamaları üzerinden paylaşılmak için bu önemli günün anlam ve önemini ön plana çıkaracak metin ve görseller araştırılıyor. Sabah.com.tr olarak sizler için en güzel, kısa, uzun, anlamlı, resimli, Atatürk ve Bayrak görselleriyle 29 Ekim mesajları ve sözlerini bu başlık altında derledik. İşte en güzel, kısa, uzun, bayraklı, resimli veya resimsiz 29 Ekim 2022 Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri…