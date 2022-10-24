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Haberler Yaşam 29 Ekim 2022 Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri: İşte en güzel, anlamlı 29 Ekim 99. yıldönümüne özel mesajlar, sözler ve görseller...
Giriş Tarihi: 24.10.2022 13:23 Güncelleme Tarihi: 24.10.2022 13:24

29 Ekim 2022 Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri: İşte en güzel, anlamlı 29 Ekim 99. yıldönümüne özel mesajlar, sözler ve görseller...

TBMM tarafından tam 99 sene önce Cumhuriyet'in ilan edilmesi 99. Yıl dönümünde de 29 Ekim mesajları ve sözleri ile kutlanıyor. Milli Bayramımıza birkaç kısa bir süre kala gerek sosyal medyada gerekse mesajlaşma uygulamaları üzerinden paylaşılmak için bu önemli günün anlam ve önemini ön plana çıkaracak metin ve görseller araştırılıyor. Sabah.com.tr olarak sizler için en güzel, kısa, uzun, anlamlı, resimli, Atatürk ve Bayrak görselleriyle 29 Ekim mesajları ve sözlerini bu başlık altında derledik. İşte en güzel, kısa, uzun, bayraklı, resimli veya resimsiz 29 Ekim 2022 Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri…

29 Ekim 2022 Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri: İşte en güzel, anlamlı 29 Ekim 99. yıldönümüne özel mesajlar, sözler ve görseller...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri, şimdiden araştırılıyor. 29 Ekim mesajları ile binlerce kişi Instagram, Twitter, WhatsApp gibi sosyal medya araçları üzerinden günün anlam ve önemine ilişkin paylaşımlar yapılacak. En güzel Türk bayraklı ve Atatürk görselleri ile Cumhuriyet Bayramı mesajlarını iletmek isteyenler aynı zamanda bugünü büyük bir coşku ile kutlamaya hazırlanıyor. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları 2022...

29 Ekim 2022 Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri: İşte en güzel, anlamlı 29 Ekim 99. yıldönümüne özel mesajlar, sözler ve görseller...

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI İLE İLGİLİ ATATÜRK'ÜN SÖZLERİ

Onlar, kolaylıkla anlayacaklardır ki, çürümüş bir hanedanın, halife unvanıyla başının üstünden zerre kadar uzaklaşmasına imkân kalmayacak surette muhafazasının mecburî kılan bir devlet şeklinde, cumhuriyet idaresi ilân olunsa bile, onu yaşatmak mümkün değildir. 1927

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29 Ekim 2022 Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri: İşte en güzel, anlamlı 29 Ekim 99. yıldönümüne özel mesajlar, sözler ve görseller...

Cumhuriyet fikir serbestliği taraftandır. Samimî ve meşru olmak şartıyla, her fikre hürmet ederiz. Her kanaat bizce muhteremdir.

Bir ulusun onuru, namusu ve insanlığı iki şeye bağlıdır; Özgürlük, Bağımsızlık...

Benim nâçiz vücudum birgün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

29 Ekim 2022 Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri: İşte en güzel, anlamlı 29 Ekim 99. yıldönümüne özel mesajlar, sözler ve görseller...

Bugünkü hükümetimiz, devlet teşkilatımız doğrudan doğruya milletin kendi kendine, kendiliğinden yaptığı bir devlet ve hükümet teşkilatıdır ki onun adı Cumhuriyettir. Artık hükümet ile millet arasında geçmişteki ayrılık kalmamıştır. Hükümet millet ve millet hükümettir.

Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

"Türk ulusu büyüktür. Özgürlüğü ve barışı sever. Canı pahasına da olsa, Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacak güçtedir. Ve yaşatacaktır… Cumhuriyet, etnik kökeni ne olursa olsun tüm yurttaşlarını Türk Ulusu çatı kimliğinde birleştirmiştir."

29 Ekim 2022 Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri: İşte en güzel, anlamlı 29 Ekim 99. yıldönümüne özel mesajlar, sözler ve görseller...

Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

"Türk ulusu büyüktür. Özgürlüğü ve barışı sever. Canı pahasına da olsa, Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacak güçtedir. Ve yaşatacaktır… Cumhuriyet, etnik kökeni ne olursa olsun tüm yurttaşlarını Türk Ulusu çatı kimliğinde birleştirmiştir."

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