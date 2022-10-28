29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları, sözleri ve şiirleri derlendi! Atatürk fotoğrafları ve Türk bayrağı görselleri ile Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim mesajları yayında

Cumhuriyet'in 99. Yılı kutlanıyor! Sevdiklerine "29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun" demek isteyenler araştırmalara başladı. 1923 yılında Cumhuriyet yönetiminin ilan edilmesi 99. Yaşında. Ulu önder Atatürk sözleri ve görselleri ile anılıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları resimli, kısa, uzun, anlamlı ve duygulu seçenekleriyle bayrama özel derlendi. 29 Ekim mesajları ve Türk Bayrağı resmi ile sosyal medyada paylaşım yapanlar ulu önder ve silah arkadaşlarını unutmadı. İşte, işte bilinmeyen fotoğraflar ile en güzel Cumhuriyet Bayramı mesajları…