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Haberler Yaşam 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve Atatürk’ün sözleri: “Efendiler, yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz” İşte en güzel 29 Ekim 2022 mesajları!
Giriş Tarihi: 27.10.2022 10:23 Güncelleme Tarihi: 27.10.2022 10:25

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve Atatürk’ün sözleri: “Efendiler, yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz” İşte en güzel 29 Ekim 2022 mesajları!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve Atatürk'ün sözleri, milli bayramımız öncesi vatandaşların gündemine geliyor. "Efendiler, yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz" sözleri zihinlere kazınan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına duyulan minnetle kutlanacak olan bu anlamlı tarihle ilgili olarak sosyal medyada da kutlama paylaşımları yapılacak. Bu kapsamda ise "En güzel, kısa, uzun, anlamlı ve resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve Atatürk'ün sözleri" araştırmaları hız kazandı. İşte sabah.com.tr olarak derlediğimiz 29 Ekim mesajları ve Atatürk'ün Cumhuriyet'le ilgili sözleri...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve Atatürk’ün sözleri: “Efendiler, yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz” İşte en güzel 29 Ekim 2022 mesajları!

29 Ekim mesajları ve sözleri ile ilgili araştırmalar başladı. Gerek Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet sözleriyle gerekse bu günün anlamını öne çıkan görsel ve metinlerle bu tarihte vatandaşlar sosyal medyada paylaşımlar yapacak. Bu kapsamda ise "En güzel, kısa, uzun, anlamlı ve resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve Atatürk'ün sözleri" başlığı altında en güzel metin ve görselleri bir araya derledik. İşte 29 Ekim mesajları.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve Atatürk’ün sözleri: “Efendiler, yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz” İşte en güzel 29 Ekim 2022 mesajları!

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI İLE İLGİLİ ATATÜRK'ÜN SÖZLERİ

Onlar, kolaylıkla anlayacaklardır ki, çürümüş bir hanedanın, halife unvanıyla başının üstünden zerre kadar uzaklaşmasına imkân kalmayacak surette muhafazasının mecburî kılan bir devlet şeklinde, cumhuriyet idaresi ilân olunsa bile, onu yaşatmak mümkün değildir. 1927

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve Atatürk’ün sözleri: “Efendiler, yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz” İşte en güzel 29 Ekim 2022 mesajları!

Cumhuriyet fikir serbestliği taraftandır. Samimî ve meşru olmak şartıyla, her fikre hürmet ederiz. Her kanaat bizce muhteremdir.

Bir ulusun onuru, namusu ve insanlığı iki şeye bağlıdır; Özgürlük, Bağımsızlık...

Benim nâçiz vücudum birgün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve Atatürk’ün sözleri: “Efendiler, yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz” İşte en güzel 29 Ekim 2022 mesajları!

Bugünkü hükümetimiz, devlet teşkilatımız doğrudan doğruya milletin kendi kendine, kendiliğinden yaptığı bir devlet ve hükümet teşkilatıdır ki onun adı Cumhuriyettir. Artık hükümet ile millet arasında geçmişteki ayrılık kalmamıştır. Hükümet millet ve millet hükümettir.

Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

"Türk ulusu büyüktür. Özgürlüğü ve barışı sever. Canı pahasına da olsa, Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacak güçtedir. Ve yaşatacaktır… Cumhuriyet, etnik kökeni ne olursa olsun tüm yurttaşlarını Türk Ulusu çatı kimliğinde birleştirmiştir."

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve Atatürk’ün sözleri: “Efendiler, yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz” İşte en güzel 29 Ekim 2022 mesajları!

Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

"Türk ulusu büyüktür. Özgürlüğü ve barışı sever. Canı pahasına da olsa, Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacak güçtedir. Ve yaşatacaktır… Cumhuriyet, etnik kökeni ne olursa olsun tüm yurttaşlarını Türk Ulusu çatı kimliğinde birleştirmiştir."

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