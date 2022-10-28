29 Ekim trafiğe kapalı yollar listesi İstanbul, Ankara, İzmir: Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim Cumartesi günü hangi yollar trafiğe kapalı olacak? İşte valilik açıklaması

Söz konusu etkinliklerle ilgili olarak;

28 Ekim 2022 Cuma günü saat 23.00'ten itibaren Atatürk Bulvarı (Kuğulu Kavşağı-Ulus Meydan arası) Ulus Meydanı'na gidiş istikametine göre tek yönlü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,