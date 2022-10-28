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Haberler Yaşam 29 Ekim trafiğe kapalı yollar listesi İstanbul, Ankara, İzmir: Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim Cumartesi günü hangi yollar trafiğe kapalı olacak? İşte valilik açıklaması
Giriş Tarihi: 28.10.2022 14:07 Güncelleme Tarihi: 28.10.2022 14:10

29 Ekim trafiğe kapalı yollar listesi İstanbul, Ankara, İzmir: Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim Cumartesi günü hangi yollar trafiğe kapalı olacak? İşte valilik açıklaması

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 99. Yaşını kutluyor. Cumhuriyet'in yıldönümü sebebiyle ülke genelinde birçok kutlama organizasyonu yapıldı. Bu sebeple bazı yollar trafiğe kapatılacak. 29 Ekim Trafiğe kapalı yollar İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm illerde sorgulanmaya başladı. Kutlamalar sebebiyle bazı yollarda araç giriş çıkışları kapatılacak. Bu noktada valilik açıklamalarına dönülürken 29 Ekim cumartesi günü hangi yollar trafiğe kapalı olacak sorusu yanıt arıyor. İşte, 29 Ekim 2022 trafiğe kapalı yollar listesi…

29 Ekim trafiğe kapalı yollar listesi İstanbul, Ankara, İzmir: Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim Cumartesi günü hangi yollar trafiğe kapalı olacak? İşte valilik açıklaması

29 Ekim trafiğe kapalı olan yollar Valilik açıklamaları ile araştırılıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirler başta olmak üzere tüm illerde sorgulamalar başladı. Cumhuriyet'in 99. Yaşı geçit törenleri, yürüyüşler ve konserler ile ülkenin dört bir tarafında kutlanacak. 29 Ekim hangi yollar trafiğe kapalı olacak sorusu yanıt arıyor. Valilikler bilgileri kamuoyu ile paylaştı. İşte, 29 Ekim 2022 cumartesi günü trafiğe kapalı yollar

29 Ekim trafiğe kapalı yollar listesi İstanbul, Ankara, İzmir: Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim Cumartesi günü hangi yollar trafiğe kapalı olacak? İşte valilik açıklaması

TRAFİĞE KAPALI YOLLAR 29 EKİM 2022

Konuyla ilgili İstanbul Valiliği, Ankara Valiliği ve İzmir Valiliği duyurularına dönüldü. İşte, bugün ve yarın araç trafiğine kapalı yollar listesi…

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29 Ekim trafiğe kapalı yollar listesi İstanbul, Ankara, İzmir: Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim Cumartesi günü hangi yollar trafiğe kapalı olacak? İşte valilik açıklaması

ANKARA'DA TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Anıtkabir'de "Devlet Töreni" ve TBMM tören alanından başlanarak İnönü Bulvarı-Atatürk Bulvarı, Ulus Meydanı-Cumhuriyet Caddesi'ni takiben Ulus 1. TBMM Binası'na kadar olan güzergâhta "Resmigeçit Töreni" düzenlenecektir.

29 Ekim trafiğe kapalı yollar listesi İstanbul, Ankara, İzmir: Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim Cumartesi günü hangi yollar trafiğe kapalı olacak? İşte valilik açıklaması

Söz konusu etkinliklerle ilgili olarak;

28 Ekim 2022 Cuma günü saat 23.00'ten itibaren Atatürk Bulvarı (Kuğulu Kavşağı-Ulus Meydan arası) Ulus Meydanı'na gidiş istikametine göre tek yönlü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

29 Ekim trafiğe kapalı yollar listesi İstanbul, Ankara, İzmir: Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim Cumartesi günü hangi yollar trafiğe kapalı olacak? İşte valilik açıklaması

29 Ekim 2022 Cumartesi günü saat 06.00'dan itibaren;

• Dikmen Caddesi (Genelkurmay Kavşağı-Çetin Emeç Bulvarı Kesişimi arası) ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

• İsmet İnönü Bulvarı (Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi kesişimi-Akay Kavşağı arası) ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

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