29 Ekim trafiğe kapalı yollar listesi İstanbul, Ankara, İzmir: Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim Cumartesi günü hangi yollar trafiğe kapalı olacak? İşte valilik açıklaması

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 99. Yaşını kutluyor. Cumhuriyet'in yıldönümü sebebiyle ülke genelinde birçok kutlama organizasyonu yapıldı. Bu sebeple bazı yollar trafiğe kapatılacak. 29 Ekim Trafiğe kapalı yollar İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm illerde sorgulanmaya başladı. Kutlamalar sebebiyle bazı yollarda araç giriş çıkışları kapatılacak. Bu noktada valilik açıklamalarına dönülürken 29 Ekim cumartesi günü hangi yollar trafiğe kapalı olacak sorusu yanıt arıyor. İşte, 29 Ekim 2022 trafiğe kapalı yollar listesi…