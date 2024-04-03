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Haberler Yaşam 29 kişi hayatını kaybetmişti! İki savcı Masquerade’de inceleme yaptı: 1 saat boyunca…
Giriş Tarihi: 03.04.2024 13:00 Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 13:00

29 kişi hayatını kaybetmişti! İki savcı Masquerade’de inceleme yaptı: 1 saat boyunca…

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Masquerade isimli gece kulübünde tadilat sırasında yangın çıktı. Dün öğle saatlerinde yaşanan faciada, 29 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Günün aydınlanmasıyla birlikte yangının boyutu bir kez daha ortaya çıkarken görevlendirilen iki savcı ve olay yeri ekipleri mekanda inceleme yaptı.

DHA
29 kişi hayatını kaybetmişti! İki savcı Masquerade’de inceleme yaptı: 1 saat boyunca…

Yangın Beşiktaş Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Esentepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak'ta dün saat 13.00 sıralarında 16 katlı binanın -1 katındaki 'Masquerade' adlı gece kulübünde çıktı.

29 kişi hayatını kaybetmişti! İki savcı Masquerade’de inceleme yaptı: 1 saat boyunca…

İddiaya göre, tadilat yapıldığı sırada sahnenin yanında bir patlama oldu. Patlamanın ardından gece kulübünü alevler sardı. O sırada kulüpte ve binada bulunanlar içeride mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında 29 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.

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29 kişi hayatını kaybetmişti! İki savcı Masquerade’de inceleme yaptı: 1 saat boyunca…

İKİ SAVCI VE OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİ İNCELEME YAPTI

Sabah saatlerinde polis ekipleri yangının çıktığı sokakta önlem aldı. İki Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri, yangının çıktığı gece kulübüne gelerek yaklaşık 1 saat inceleme yaptı.

29 kişi hayatını kaybetmişti! İki savcı Masquerade’de inceleme yaptı: 1 saat boyunca…

Öte yandan 16 katlı binada kalan bazı vatandaşlar ise eşyalarını almak için polis eşliğinde yangının çıktığı binaya girdi.

29 kişi hayatını kaybetmişti! İki savcı Masquerade’de inceleme yaptı: 1 saat boyunca…
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