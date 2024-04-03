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29 kişi hayatını kaybetmişti! İki savcı Masquerade’de inceleme yaptı: 1 saat boyunca…
Giriş Tarihi: 03.04.2024 13:00
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024
13:00
29 kişi hayatını kaybetmişti! İki savcı Masquerade’de inceleme yaptı: 1 saat boyunca…
İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Masquerade isimli gece kulübünde tadilat sırasında yangın çıktı. Dün öğle saatlerinde yaşanan faciada, 29 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Günün aydınlanmasıyla birlikte yangının boyutu bir kez daha ortaya çıkarken görevlendirilen iki savcı ve olay yeri ekipleri mekanda inceleme yaptı.