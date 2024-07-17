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Haberler Yaşam 29 kişinin öldüğü Masquerade davası başladı: Şüpheli Çağatay Altunel’den pişkin savunma!
Giriş Tarihi: 17.07.2024 14:04 Güncelleme Tarihi: 17.07.2024 14:32

29 kişinin öldüğü Masquerade davası başladı: Şüpheli Çağatay Altunel’den pişkin savunma!

İstanbul Beşiktaş'taki Masquerade isimli gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişi can verdi. Olayla ilgili tutuklanan 9 sanık bugün hakim karşısına getirildi. Duruşmada sanık Çağatay Altunel'in savunma yaptığı anlarda salon boz kesti: Bu olay takdir-i ilahidir!

Deniz YUSUFOĞLU
29 kişinin öldüğü Masquerade davası başladı: Şüpheli Çağatay Altunel’den pişkin savunma!

Türkiye'yi sarsan olay İstanbul beşiktaş Gayrettepe'de 2 Nisan günü meydana geldi. 16 katlı bir binanın -1 ve -2. katlarında faaliyet gösteren gece kulübünde tadilat yapıldığı esnada yangın çıkmıştı. Çıkan yangında 29 kişi yaşamını yitirmişti. Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede 9 sanığın 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

29 kişinin öldüğü Masquerade davası başladı: Şüpheli Çağatay Altunel’den pişkin savunma!

9 SANIĞIN YARGILANMASINA BAŞLANDI

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi içerisindeki duruşma salonunda görülen duruşmada 7'si tutuklu 2'si tutuksuz 9 sanık hazır bulundu. Duruşmaya müştekiler ve taraf avukatları da katıldı.

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29 kişinin öldüğü Masquerade davası başladı: Şüpheli Çağatay Altunel’den pişkin savunma!

ŞÜPHELİ ÇAĞATAY ALTUNEL'DEN PİŞKİN SAVUNA: BU TAKDİR-İ İLAHİDİR

Kimlik tespitleri ile başlayan duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Çağatay Altunel, "Yaşanan elim kazadan dolayı çok üzgünüm. Teknik metal işletmesinin sahibiyim. Ramazan ayının 1 ve 2. günü öncesinde biz tadilat yapılacak yere gelerek ses yalıtım malzemelerinin sökülmesini ve dışarı çıkarılmasını talep ettik. 15 gün kadar çalışma yaptık. Olay günü Pendik'te elim kazanın meydana geldiği haberini aldım ve yola çıktım.

29 kişinin öldüğü Masquerade davası başladı: Şüpheli Çağatay Altunel’den pişkin savunma!

Benim personelim olay günü kaçmaya çalışmamıştır. Şahsıma taksirle ölüme neden olma suçu isnat edilse de kendi tarafımdan ihmal ve tehlike oluşturabilecek bir durum söz konusu değildir. Ben 1 saat sonra orada olacağım için ben de yangında hayatımı kaybedebilirdim. Ben 15 yıldır teknik metal firmasının sahibiyim, bugüne kadar böyle bir kaza meydana gelmemiştir. Tutuklu bulunduğum süre içerisinde iş yerim iflasın eşiğine gelmiştir. Bakmakla yükümlü olduğum yaşlı ve hasta annem vardır. Bu takdir-i ilahidir sizin de takdir ettiğiniz gibi. Affınıza sığınıyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Çağatay Altunel'e müşteki avukatı tarafından "Mekanda tadilat izni olmadığını bilmiyor muydunuz?" şeklinde soru soruldu. Altunel "Bilmiyorduk. Normalde sorardık tadilat izni olup olmadığını ama sormadık bu kez" dedi.

29 kişinin öldüğü Masquerade davası başladı: Şüpheli Çağatay Altunel’den pişkin savunma!

"MADDİ ANLAMDA SIKINTIYA GİRMİŞ DURUMDAYIZ"

Tutuklu sanık Kahraman Erdem ise savunmasında "Benim mobilya dekorasyon firmam var. Metal dizayn üzerine işler yapıyoruz. 'Böyle bir iş var beraber yapalım' dedim Çağatay'a. Birlikte yapmaya karar verdik. Çağatay Altunel'in dediklerine katılıyorum. Bizim yaptığımız iş aslında tadilat değil. Dekorasyon üzerine işler yapıyoruz. Ramazan ayında işe başladık. Biz işe başladığımızda sıkıntı olmasın diye ısı izolasyonu olan maddeler gözümüze çarptı.

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