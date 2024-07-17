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29 kişinin öldüğü Masquerade davası başladı: Şüpheli Çağatay Altunel’den pişkin savunma!
Giriş Tarihi: 17.07.2024 14:04
Güncelleme Tarihi: 17.07.2024
14:32
29 kişinin öldüğü Masquerade davası başladı: Şüpheli Çağatay Altunel’den pişkin savunma!
İstanbul Beşiktaş'taki Masquerade isimli gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişi can verdi. Olayla ilgili tutuklanan 9 sanık bugün hakim karşısına getirildi. Duruşmada sanık Çağatay Altunel'in savunma yaptığı anlarda salon boz kesti: Bu olay takdir-i ilahidir!