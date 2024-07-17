29 kişinin öldüğü Masquerade davası başladı: Şüpheli Çağatay Altunel’den pişkin savunma!

Benim personelim olay günü kaçmaya çalışmamıştır. Şahsıma taksirle ölüme neden olma suçu isnat edilse de kendi tarafımdan ihmal ve tehlike oluşturabilecek bir durum söz konusu değildir. Ben 1 saat sonra orada olacağım için ben de yangında hayatımı kaybedebilirdim. Ben 15 yıldır teknik metal firmasının sahibiyim, bugüne kadar böyle bir kaza meydana gelmemiştir. Tutuklu bulunduğum süre içerisinde iş yerim iflasın eşiğine gelmiştir. Bakmakla yükümlü olduğum yaşlı ve hasta annem vardır. Bu takdir-i ilahidir sizin de takdir ettiğiniz gibi. Affınıza sığınıyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Çağatay Altunel'e müşteki avukatı tarafından "Mekanda tadilat izni olmadığını bilmiyor muydunuz?" şeklinde soru soruldu. Altunel "Bilmiyorduk. Normalde sorardık tadilat izni olup olmadığını ama sormadık bu kez" dedi.