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Haberler Yaşam 29 kişiye mezar oldu! Yangında küle dönen gece kulübü Masquerada’nın içi görüntülendi
Giriş Tarihi: 03.04.2024 13:59 Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 14:01

29 kişiye mezar oldu! Yangında küle dönen gece kulübü Masquerada’nın içi görüntülendi

İstanbul Beşiktaş'ta tadilatta olan "Masquerada" isimli gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangınla ilgili yeni görüntüler paylaşıldı. İstanbul İtfaiyesinin müdahalesiyle söndürülen yangına ilişkin görüntülerde gece kulübünün içinde oluşan ağır hasar dikkati çekiyor.

AJANSLAR
29 kişiye mezar oldu! Yangında küle dönen gece kulübü Masquerada’nın içi görüntülendi

Beşiktaş'taki 16 katlı bir binanın giriş katında bulunan "Masquerada" isimli gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Yangına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

29 kişiye mezar oldu! Yangında küle dönen gece kulübü Masquerada’nın içi görüntülendi

YENİ GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokak'ta bulunan gece kulübündeki yangınına ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yeni görüntüler paylaşıldı.

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29 kişiye mezar oldu! Yangında küle dönen gece kulübü Masquerada’nın içi görüntülendi

GECE KULÜBÜ AĞIR HASARLI

İstanbul İtfaiyesinin müdahalesiyle söndürülen yangına ilişkin görüntülerde gece kulübünün içinde oluşan ağır hasar dikkati çekiyor.

29 kişiye mezar oldu! Yangında küle dönen gece kulübü Masquerada’nın içi görüntülendi

NE OLMUŞTU?

Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokak'ta saat 12.47'de 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katında faaliyet gösteren eğlence merkezinde tadilat kaynaklı çıkan yangında, 29 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

29 kişiye mezar oldu! Yangında küle dönen gece kulübü Masquerada’nın içi görüntülendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, iş yerinin mesul müdürü İ.Ş. (65), iş yerinin ortakları M.M.C. (45) ve Ş.Ş. (50), muhasebeci S.A. (39), işletme müdürü A.A.P. (26),

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