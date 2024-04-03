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29 kişiye mezar oldu! Yangında küle dönen gece kulübü Masquerada’nın içi görüntülendi
Giriş Tarihi: 03.04.2024 13:59
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024
14:01
29 kişiye mezar oldu! Yangında küle dönen gece kulübü Masquerada’nın içi görüntülendi
İstanbul Beşiktaş'ta tadilatta olan "Masquerada" isimli gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangınla ilgili yeni görüntüler paylaşıldı. İstanbul İtfaiyesinin müdahalesiyle söndürülen yangına ilişkin görüntülerde gece kulübünün içinde oluşan ağır hasar dikkati çekiyor.