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Haberler Yaşam 29 MAYIS İSTANBUL’UN FETHİ MESAJLARI 2024YAYINDA | 29 Mayıs'a özel, yeni, resimli İstanbul’un Fethi mesajları ve sözleri derlendi
Giriş Tarihi: 29.05.2024 06:20 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 06:20

29 MAYIS İSTANBUL’UN FETHİ MESAJLARI 2024YAYINDA | 29 Mayıs'a özel, yeni, resimli İstanbul’un Fethi mesajları ve sözleri derlendi

Bir çağ açıp bir çağ kapatan İstanbul'un fethinin bu sene 571. senesi kutlanacak. Hz. Muhammed tarafından fethi müjdelenen, jeopolitik konumuyla Asya ve Avrupa'nın göz bebeği İstanbul'un Fethi mesajları ve sözleri araştırılmaya başladı. Bugünün manevi olarak çoşkusunu kutlamak isteyenler ve tüm dünyanın gözbebeği bu nadide şehrin bizlere miras bırakıldığını hatırlamak isteyeneler "İstanbul'un fethi mesajları ve sözleri" sorgulaması yapıyor. İşte, fetihler çağının dönüm noktası olan kısa, uzun, en etkileyici, yeni, en güzel, resimli 29 Mayıs 2024 İstanbul'un Fethi mesajları ve sözleri

29 MAYIS İSTANBUL’UN FETHİ MESAJLARI 2024YAYINDA | 29 Mayıs’a özel, yeni, resimli İstanbul’un Fethi mesajları ve sözleri derlendi

Türk tarihinde en unutulmaz zaferlerden olan İstanbul'un fethinin bu sene 571. senesi kutlanacak. Okullarda kutlamalar, şehirlerde çeşitli etkinlikler ve konserler yapılarak bu günün değeri bir kez daha anılıp yaşatılacak. Bu özel günü kutlamak sosyal medya hesaplarında ve sevdikleriyle coşkusunu paylaşmak isteyenler

29 MAYIS İSTANBUL’UN FETHİ MESAJLARI 2024YAYINDA | 29 Mayıs’a özel, yeni, resimli İstanbul’un Fethi mesajları ve sözleri derlendi

EN GÜZEL, RESİMLİ İSTANBUL'UN FETHİ MESAJLARI VE SÖZLERİ
"Kostantîniyye elbette fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır! Onu fetheden askerler ne güzel askerlerdir!" (Hadis-i Şerif)
1. İstanbul'un fethinin yıldönümünde gururla ve sevinçle doluyoruz!
2. Fatih Sultan Mehmet'in zaferiyle aydınlanan İstanbul, tarihin en büyük kutlamalarından birini hak ediyor.
3. İstanbul'un fethinin yıldönümünde tarihe şahitlik etmek büyük bir gurur!
4. Fatih Sultan Mehmet'in cesareti ve azmi, İstanbul'un fethi ile sonsuza dek hatırlanacak.
5. İstanbul'un fethinin yıldönümünde Fatih Sultan Mehmet'i ve şanlı ordusunu minnetle anıyoruz.

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29 MAYIS İSTANBUL’UN FETHİ MESAJLARI 2024YAYINDA | 29 Mayıs’a özel, yeni, resimli İstanbul’un Fethi mesajları ve sözleri derlendi

6. İstanbul'un fethi, tarihin dönüm noktalarından biri olarak her yıl gururla kutlanmalı.
7. İstanbul'un fethinin 558. yılında, Fatih Sultan Mehmet'i ve kahraman ordusunu saygı ve şükranla anıyoruz.
8. İstanbul'un fethinin yıldönümünde tüm vatandaşlarımızı kutluyor, bu büyük zaferin coşkusunu paylaşıyoruz.
9. İstanbul'un fethi, tarihin akışını değiştiren büyük bir zaferdir ve bugünün coşkusunu hak ediyor.

29 MAYIS İSTANBUL’UN FETHİ MESAJLARI 2024YAYINDA | 29 Mayıs’a özel, yeni, resimli İstanbul’un Fethi mesajları ve sözleri derlendi

10. İstanbul'un fethinin yıldönümünde Fatih Sultan Mehmet'i ve o dönemdeki kahramanları minnetle anıyoruz.
11. İstanbul'un fethinin yıldönümünde şehrimizi ve tarihimize olan sevgimizi bir kez daha dile getiriyoruz.
12. İstanbul'un fethi, Türk milletinin asaletinin ve iradesinin tarihe kazınmış bir örneğidir.
13. İstanbul'un fethinin yıldönümünde tüm İstanbulluları ve Türkiye'yi kutluyoruz!
14. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethi, cesaretin, azmin ve inancın zaferidir.
15. İstanbul'un fethinin yıldönümünde, bu büyük zaferi ve Fatih Sultan Mehmet'i gururla anıyoruz.

29 MAYIS İSTANBUL’UN FETHİ MESAJLARI 2024YAYINDA | 29 Mayıs’a özel, yeni, resimli İstanbul’un Fethi mesajları ve sözleri derlendi

16. İstanbul'un fethinin yıldönümünde, bu büyük zaferin mirasını gelecek nesillere aktarmak için çaba göstermeliyiz.
17. İstanbul'un fethi, tarihin dönüm noktalarından biridir ve her yıl büyük bir coşkuyla kutlanmalıdır.
18. İstanbul'un fethinin yıldönümünde, tüm İstanbulluları ve Türkiye'yi gururla selamlıyoruz.
19. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethi, insanlık tarihindeki en önemli zaferlerden biridir.
20. İstanbul'un fethinin yıldönümünde, bu büyük zaferin anısını canlı tutmak için elimizden geleni yapmalıyız.
21. İstanbul'un fethinin yıldönümünde, Fatih Sultan Mehmet'i ve o dönemdeki kahramanları minnetle anıyoruz.

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