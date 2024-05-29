29 MAYIS İSTANBUL’UN FETHİ MESAJLARI 2024YAYINDA | 29 Mayıs’a özel, yeni, resimli İstanbul’un Fethi mesajları ve sözleri derlendi

10. İstanbul'un fethinin yıldönümünde Fatih Sultan Mehmet'i ve o dönemdeki kahramanları minnetle anıyoruz.

11. İstanbul'un fethinin yıldönümünde şehrimizi ve tarihimize olan sevgimizi bir kez daha dile getiriyoruz.

12. İstanbul'un fethi, Türk milletinin asaletinin ve iradesinin tarihe kazınmış bir örneğidir.

13. İstanbul'un fethinin yıldönümünde tüm İstanbulluları ve Türkiye'yi kutluyoruz!

14. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethi, cesaretin, azmin ve inancın zaferidir.

15. İstanbul'un fethinin yıldönümünde, bu büyük zaferi ve Fatih Sultan Mehmet'i gururla anıyoruz.