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29 MAYIS İSTANBUL’UN FETHİ MESAJLARI 2024YAYINDA | 29 Mayıs'a özel, yeni, resimli İstanbul’un Fethi mesajları ve sözleri derlendi
Giriş Tarihi: 29.05.2024 06:20
Güncelleme Tarihi: 29.05.2024
06:20
29 MAYIS İSTANBUL’UN FETHİ MESAJLARI 2024YAYINDA | 29 Mayıs'a özel, yeni, resimli İstanbul’un Fethi mesajları ve sözleri derlendi
Bir çağ açıp bir çağ kapatan İstanbul'un fethinin bu sene 571. senesi kutlanacak. Hz. Muhammed tarafından fethi müjdelenen, jeopolitik konumuyla Asya ve Avrupa'nın göz bebeği İstanbul'un Fethi mesajları ve sözleri araştırılmaya başladı. Bugünün manevi olarak çoşkusunu kutlamak isteyenler ve tüm dünyanın gözbebeği bu nadide şehrin bizlere miras bırakıldığını hatırlamak isteyeneler "İstanbul'un fethi mesajları ve sözleri" sorgulaması yapıyor. İşte, fetihler çağının dönüm noktası olan kısa, uzun, en etkileyici, yeni, en güzel, resimli 29 Mayıs 2024 İstanbul'un Fethi mesajları ve sözleri