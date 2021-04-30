Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Dün akşam yayınlanan son bölümde ünlüler ve gönüllüler ödül oyunu için mücadele ederken sadece bir takım ödülün sahibi oldu. Her hafta değişen oyunlara eklenen Anlat Bakalım'da iki takımda gergin anlar yaşanırken 29 Nisan Survivor Anlat Bakalım ve Ödül Oyununu kim kazandı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Bu sene de Ünlüler ve Gönüllüler formatı ile ekranlara gelen Survivor'da ödül oyununu kim kazandı sorusu araştırılıyor. Peki, dün akşamki yarışmada Anlat Bakalım ve Ödül Oyununu kim kazandı?