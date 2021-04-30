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Haberler Yaşam 29 Nisan Survivor Anlat Bakalım ve Ödül Oyununu kim kazandı?
Giriş Tarihi: 30.04.2021 10:30 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 10:31

29 Nisan Survivor kim kazandı?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Dün akşam yayınlanan son bölümde ünlüler ve gönüllüler ödül oyunu için mücadele ederken sadece bir takım ödülün sahibi oldu. Her hafta değişen oyunlara eklenen Anlat Bakalım'da iki takımda gergin anlar yaşanırken 29 Nisan Survivor kim kazandı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Bu sene de Ünlüler ve Gönüllüler formatı ile ekranlara gelen Survivor'da ödül oyununu kim kazandı sorusu araştırılıyor. Peki, dün akşamki yarışmada Anlat Bakalım ve Ödül Oyununu kim kazandı?

29 Nisan Survivor Anlat Bakalım ve Ödül Oyununu kim kazandı?

Dün akşam ve Ödül Oyunu heyecanı yaşandı. Survivor 2021 için geri sayım sona erdi ve dün ödül oyunu kazanan takım belli oldu. Nefes kesen oyunun ardından izleyici kitlesi 29 Nisan Survivor kim kazandı sorusuna yanıt aramaya başladı. Heyecanlı diyalog ve performanslara sahne olan Survivor'da ödül oyunları geceye damga vurdu ve her iki ödül oyununu da kazanarak yemek ödülüne ulaşan takım belli oldu. 29 Nisan Survivor Anlat Bakalım ve Ödül Oyununu kim kazandı? İşte 29 Nisan Survivor Anlat Bakalım ve Ödül Oyununu kazanan takım ve detaylar…

29 Nisan Survivor Anlat Bakalım ve Ödül Oyununu kim kazandı?

SURVİVOR ANLAT BAKALIM VE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ekranların sevilen yarışması Survivor Ünlüler Gönüllüler heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Ödül oyununun hemen öncesinde iki takım da yeni kaptanlarını seçti. Böylelikle Ünlülerde kaptan Batuhan, gönüllülerde ise Berkay oldu. Survivor kazanan takım ise şöyle;

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Zorlu parkurda yemek ödülü için ünlüler ve gönüllüler karşı karşıya geldi. Bu hafta ödül oyununu kazanan gönüllüler takımı oldu. Bu haftanın ödül oyununda kazanan takıma doğal ürünlerden duş yapma imkanı sunuldu. Ayrıca, et, patates, patlıcanlı bademli pilav, çoban salatasından oluşan yemek ödül oldu. Kazanan takım Gibi dizisinin ilk bölümünü de izledi.

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29 Nisan Survivor Anlat Bakalım ve Ödül Oyununu kim kazandı?

29 NİSAN SURVİVOR ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Oyunun kazananı fıstık ezmesi ve çekirdeksiz hurma yiyebilecek. Oyunun kazananı ise kıyasıya rekabet sonunda gönüllüler oldu.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ödül oyunu için yarışmacılar zorlu parkurda karşı karşıya geldi. Oyun öncesi ödül milföye sarılı et, fırında kabuklu patates, patlıcanlı bademli pilav ve çoban salatadan oluşan yemek olarak açıklandı. Ayrıca kazanan takımın "Gibi" dizisinin ilk bölümünü seyredecekleri de duyuruldu.

Ödülü almak için parkurda ciddi mücadele veren yarışmacılar havuz engeli ve denge tahtasını geçmeye çalıştı. Oyuna iyi başlayan gönüllüler takımı ilerleyen dakikalarda skoru 4-0 yaptı. Ünlüler takımı, aldığı sayılar ile aradaki farkı bire indirirken Steven'dan gelen sayı ile gönüllüler yeniden öne geçti. İsmail'e karşı çıktığı parkurda karşılaşmayı kazanan Steven, skoru 10-7 yaptı. Böylece ödül oyununun kazananı gönüllüler oldu.

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