29 Nisan Survivor Anlat Bakalım ve Ödül Oyununu kim kazandı?

SURVİVOR ANLAT BAKALIM VE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ekranların sevilen yarışması Survivor Ünlüler Gönüllüler heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Ödül oyununun hemen öncesinde iki takım da yeni kaptanlarını seçti. Böylelikle Ünlülerde kaptan Batuhan, gönüllülerde ise Berkay oldu. Survivor Anlat Bakalım ve Ödül Oyununu kazanan takım ise şöyle;

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Zorlu parkurda yemek ödülü için ünlüler ve gönüllüler karşı karşıya geldi. Bu hafta ödül oyununu kazanan gönüllüler takımı oldu. Bu haftanın ödül oyununda kazanan takıma doğal ürünlerden duş yapma imkanı sunuldu. Ayrıca, et, patates, patlıcanlı bademli pilav, çoban salatasından oluşan yemek ödül oldu. Kazanan takım Gibi dizisinin ilk bölümünü de izledi.