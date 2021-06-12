3-5 bin TL esnaf hibe desteği başvuru ve sonuç sorgula ekranı: E devlet ile Esnafa hibe desteği yattı mı, ne zaman yatacak ve başvuru nasıl yapılır?

25 Mayıs tarihinde başlayan Esnafa hibe desteği başvuruları binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Salgında ekonomik zorluk çeken esnafa hibe desteği ödemeleri sağlanırken konuya yönelik Esnafa hibe desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, hibe desteği ödemeleri ne zaman yatacak sorusuna yanıt aranıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya yönelik detayları kamuoyuyla paylaşırken 1. grup ve 2. grupta yer alan 1 milyonu aşkın esnafa bir defaya mahsus 5 bin TL ve 3 bin TL hibe desteği ödemesi yapılacağı duyurmuştu. Peki Esnafa hibe desteği yattı mı, ne zaman yatacak? 3-5 bin TL esnaf hibe desteği başvuru ve sonuç sorgula ekranı ile ilgili detaylar!