3-5 bin TL esnaf hibe desteği başvuru ve sonuç sorgula ekranı: E devlet ile Esnafa hibe desteği yattı mı, ne zaman yatacak ve başvuru nasıl yapılır?

HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU 2021 NASIL YAPILIR VE ŞARTLARI NELER?

Esnafa hibe desteği ve hibe desteği başvuru sonuçları milyonların gündeminde kalmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hibe desteği programı ile esnafların 1. grup ve 2. grup olarak ayrıldığını belirtti. 1. grup ve 2. grupta yer alan esnafları açıklayan Erdoğan, ilk gruba 5000 TL, ikinci gruba ise 3000 TL hibe desteği ödemesi yapılacağını söyledi. Esnaf destek paketi ve hibe ödemesi detayları şöyle;

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı hibe desteklerinin başvuru sayfası araştırılıyor. Başvurular e-devlet sayfasından gerçekleştirilebiliyor. Hibe desteği, 'yatırım yapmak veya işini geliştirmek isteyenlere karşılıksız olarak verilen ödenek" anlamına geliyor.