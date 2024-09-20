Giriş Tarihi: 20.09.2024 16:01
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024
16:02
3 ay sonra gelen telefonla şaşkına döndü! Ablasını defnettiğini zannediyordu ama...
Gaziantep'te bakımevinde kalan ablasının yaklaşık 1 yıl önce izini kaybeden, 3 ay önce de İstanbul'dan hayatını kaybettiğine ilişkin telefon alan 77 yaşındaki Abdurrahman Ceyran, bir süre önce gelen haberle ablasının yaşadığını öğrendi. Bakımevinde buluştuğu ablasının yeniden kimliğine kavuşmasını isteyen Ceyran, defnedilen cenazenin kime ait olduğunun tespiti için savcılığa başvurdu.