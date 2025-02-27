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3 aylık bebek ve teyzesinin feci ölümü! Patlayan otomobil faciasında acı detay! "İlk kez taburcu olmuştu..."
Giriş Tarihi: 27.02.2025 15:47
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025
15:48
3 aylık bebek ve teyzesinin feci ölümü! Patlayan otomobil faciasında acı detay! "İlk kez taburcu olmuştu..."
Konya'da hastaneden çıkan ailenin içerisinde bulunduğu otomobilde, oksijen tüpü kaynaklı patlamada hayatını kaybeden 3 aylık Mustafa Çakmak ile teyzesi 18 yaşındaki Rabia Yıldız, toprağa verildi. Yaralı anne 22 yaşındaki Fatma Çakmak'ın tedavisini sürerken, 29 yaşındaki baba Halil Çakmak taburcu oldu. Çakmak çiftinin tek çocuğu olan Mustafa'nın doğumundan beri solunum rahatsızlığı nedeniyle hastanenin yenidoğan ünitesinde yattığı, tedavisine evde oksijen tüpü desteği ile sürdürmesinin planlandığı ve dün ilk kez taburcu olduğu öğrenildi.