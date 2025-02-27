3 aylık bebek ve teyzesinin feci ölümü! Patlayan otomobil faciasında acı detay! "İlk kez taburcu olmuştu..."

KUCAKLARINA ALAMAMIŞLAR

5 yıllık evli Çakmak çiftinin oğulları Mustafa'nın doğumundan itibaren solunum rahatsızlığı nedeniyle hastanenin yenidoğan ünitesinde yattığı, tedavisine evde oksijen tüpü desteği ile sürdürmesinin planlandığı ve dün ilk kez taburcu olduğu belirtildi. Çiftin, bugüne kadar çocuklarını kucaklarına alıp, sarılamadıkları ifade edildi. Baba Halil Çakmak'ın 1 yıl önce uzman çavuşluk görevinden istifa edip, mahalledeki bir kantarcıda çalıştığı öğrenildi.