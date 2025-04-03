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3 aylık enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç oldu? Gözler 2025 memur ve emekli zammı hesaplamalarında!
Giriş Tarihi: 03.04.2025 15:34
Güncelleme Tarihi: 03.04.2025
15:34
3 aylık enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç oldu? Gözler 2025 memur ve emekli zammı hesaplamalarında!
2025 yılının ilk üç aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, memur ve emeklilerin maaş zammı beklentisi arttı. Ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez yapılan maaş artışlarında, enflasyon farkı da göz önünde bulunduruluyor. Çalışan memurlar ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri, mart ayı enflasyon rakamlarının belirlenmesiyle birlikte temmuz ayında alacakları zam oranını hesaplamaya başladı. Peki, ilk üç aylık dönemde enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç oldu?