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Haberler Yaşam 3 aylık enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç oldu? Gözler 2025 memur ve emekli zammı hesaplamalarında!
Giriş Tarihi: 03.04.2025 15:34 Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 15:34

3 aylık enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç oldu? Gözler 2025 memur ve emekli zammı hesaplamalarında!

2025 yılının ilk üç aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, memur ve emeklilerin maaş zammı beklentisi arttı. Ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez yapılan maaş artışlarında, enflasyon farkı da göz önünde bulunduruluyor. Çalışan memurlar ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri, mart ayı enflasyon rakamlarının belirlenmesiyle birlikte temmuz ayında alacakları zam oranını hesaplamaya başladı. Peki, ilk üç aylık dönemde enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç oldu?

3 aylık enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç oldu? Gözler 2025 memur ve emekli zammı hesaplamalarında!

2025 yılı Mart ayı enflasyon verilerinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanmasıyla birlikte, milyonlarca memur ve emeklinin gözü 3 aylık enflasyon farkına çevrildi. Yılda iki kez toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkına göre maaş artışı alan memurlar ve emekliler, 2025 yılının üçüncü enflasyon verisinin netleşmesiyle birlikte Temmuz ayında alacakları zam oranını hesaplamaya başladı. Peki, 3 aylık enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç oldu? İşte, ayrıntılar...

3 aylık enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç oldu? Gözler 2025 memur ve emekli zammı hesaplamalarında!

3 AYLIK ENFLASYON FARKI NE OLDU?

Mart ayında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre enflasyon, aylık bazda yüzde 2,46 artış gösterdi. Bu verilere dayanarak, SGK ve Bağ-Kur emeklileri, 2025 yılı Mart ayı itibarıyla yüzde 10,06 oranında enflasyon farkı almaya hak kazandı.

Memurlar için ise enflasyon farkı yüzde 3,83 olarak belirlendi. Bu zam oranları, Temmuz 2025'te maaşlara yansıyacak olup, her ay açıklanan enflasyon oranlarının birikimli olarak hesaplanması ile güncellenecektir.

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3 aylık enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç oldu? Gözler 2025 memur ve emekli zammı hesaplamalarında!

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur ve memur emeklileri, toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı da almaktadır.

2025 yılının ikinci zammı, toplu sözleşme kapsamında temmuz ayında yapılacaktır. Mart ayı sonu itibarıyla enflasyon farkı oranı ise yüzde 3.83'ü geçmiş durumda.

3 aylık enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç oldu? Gözler 2025 memur ve emekli zammı hesaplamalarında!

Net oran, nisan, mayıs ve haziran aylarına ait açıklanacak üç enflasyon verisinin ardından kesinleşecektir.

Yapılacak hesaplamalar sonucunda, yüzde 3,83 enflasyon farkına 7. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında uygulanacak yüzde 5 ilave edilerek toplamda yüzde 9,03 kümülatif zam elde edilecektir.

3 aylık enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç oldu? Gözler 2025 memur ve emekli zammı hesaplamalarında!

2025 OCAK VE ŞUBAT AYI ENFLASYON FARKI
TÜİK'in verilerine göre Ocak ayında aylık enflasyon yüzde 5.03 oranında gerçekleşti. Memur ve emeklilerin maaşlarına etki edecek olan TÜİK enflasyon rakamıyla birlikte ilk zam oranı da belli oldu. Buna göre emekli maaşlarının hesaplanmasına Ocak ayı verisi yüzde 5.03 olarak ortaya çıktı.

Şubat ayında ise Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %39,05, aylık %2,27 arttı. 2 aylık toplam enflasyon farkı doğrultusunda emekli maaş hesaplamasında Şubat ayında yüzde 2.27 olarak ortaya çıktı.