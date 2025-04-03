3 aylık enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç oldu? Gözler 2025 memur ve emekli zammı hesaplamalarında!

3 AYLIK ENFLASYON FARKI NE OLDU?

Mart ayında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre enflasyon, aylık bazda yüzde 2,46 artış gösterdi. Bu verilere dayanarak, SGK ve Bağ-Kur emeklileri, 2025 yılı Mart ayı itibarıyla yüzde 10,06 oranında enflasyon farkı almaya hak kazandı.

Memurlar için ise enflasyon farkı yüzde 3,83 olarak belirlendi. Bu zam oranları, Temmuz 2025'te maaşlara yansıyacak olup, her ay açıklanan enflasyon oranlarının birikimli olarak hesaplanması ile güncellenecektir.