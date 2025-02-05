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Haberler Yaşam 3 gündür havalandırma boşluğunda saklanıyordu! Adana’da AVM hırsızı böyle yakalandı
Giriş Tarihi: 05.02.2025 09:39 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 09:39

3 gündür havalandırma boşluğunda saklanıyordu! Adana’da AVM hırsızı böyle yakalandı

Adana'da 3 gün önce girdiği AVM'deki kuyumcudan 3 kilogram altın ile 100 bin TL çaldığı iddia edilen ve günlerdir havalandırma boşluğunda saklanan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bölgede inceleme yapan polis, şüphelinin çaldığı öne sürülen altın ve paraya rastlamadı.

DHA
3 gündür havalandırma boşluğunda saklanıyordu! Adana’da AVM hırsızı böyle yakalandı

Adana'da pazar günü saat 23.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezindeki kuyumcuya havalandırma boşluğundan girdiği öne sürülen bir kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

3 gündür havalandırma boşluğunda saklanıyordu! Adana’da AVM hırsızı böyle yakalandı

Alışveriş merkezinin havalandırma boşluğunda gizlenen şüphelinin, kuyumcudan 3 kilogram altın ve 100 bin TL çaldığı iddia edildi. Alışveriş merkezinde polis, AFAD ve özel güvenliklerin arama çalışmasında şüpheli bulunamadı.

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3 gündür havalandırma boşluğunda saklanıyordu! Adana’da AVM hırsızı böyle yakalandı

ÇÖPLERDEKİ YEMEKLERİ YEDİ

Alışveriş merkezinin havalandırma boşluğunda gizlenen şüpheli, buraya konumlandırılan güvenlik kamerasına yakalandı ancak hızlı bir şekilde konumunu değiştirdi. Şüphelinin çöplerdeki yemekleri yediği belirlendi.

3 gündür havalandırma boşluğunda saklanıyordu! Adana’da AVM hırsızı böyle yakalandı

ALTIN VE PARAYA RASTLANMADI

Altın ve paranın çalındığını öne süren kuyumcu firmasının bugün şikayetini geri çektiği öğrenildi. Öte yandan alışveriş merkezinde kameraları dikkatli izleyen polis ve güvenlik görevlileri şüphelinin havalandırma boşluğundan binanın dışına çıktığını fark etti.

3 gündür havalandırma boşluğunda saklanıyordu! Adana’da AVM hırsızı böyle yakalandı

Yaya olarak kaçmayı deneyen şüpheli, polis ve güvenliklerin takibi sonucu Karataş Bulvarı'nda yakalandı. Bölgede inceleme yapan polis, şüphelinin çaldığı öne sürülen altın ve paraya rastlamadı.

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