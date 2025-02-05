Haberler
Yaşam
3 gündür havalandırma boşluğunda saklanıyordu! Adana’da AVM hırsızı böyle yakalandı
Giriş Tarihi: 05.02.2025 09:39
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
09:39
3 gündür havalandırma boşluğunda saklanıyordu! Adana’da AVM hırsızı böyle yakalandı
Adana'da 3 gün önce girdiği AVM'deki kuyumcudan 3 kilogram altın ile 100 bin TL çaldığı iddia edilen ve günlerdir havalandırma boşluğunda saklanan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bölgede inceleme yapan polis, şüphelinin çaldığı öne sürülen altın ve paraya rastlamadı.