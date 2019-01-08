3 hamile kardeş suçüstü yakalandı!

Çalışmalarını sıklaştıran ekipler şüphelileri takip etmeye başladı. Takip sırasında şüphelilerin Başakşehir'de bulunan lüks bir alışveriş merkezine gittiğini gören ekipler suçüstü yapmak için uygun anı bekledi. Şüpheliler alışveriş merkezinde bulunan bir mağazaya girerek giyinme kabinlerinde bulunan bir çantayı alarak uzaklaşmaya başladı. Bunu gören ekipler şüphelileri alışveriş merkezinin ortasında durdurdu. Gözaltına alınacaklarını fark eden şüphelilerden biri çaldıkları çanta içerisinde çıkan cep telefonunu bir başka vatandaşın poşetine atmaya çalıştıkları esnada gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.