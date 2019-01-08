3 hamile kardeş suçüstü yakalandı!

ŞÜPHELİLERİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ YAKSESİCİLİK ANI GÜVENLİK KAMARASINDA
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelilerin alışveriş merkezi girişinde bir turistin bıraktığı çantayı perdeleme yaparak çaldığı anlar yer alıyor. Mısırlı olduğu öğrenilen turist kadının x-raydan geçmesi için bıraktığı çantanın şüpheliler tarafından çalındığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Şüphelerin suçüstü yakalandığı son işlerinde ise yakalandıklarını anlayınca çaldıkları telefonu olayla ilgisi bulunmayan bir vatandaşın çantasına atmaya çalıştıkları görülüyor.