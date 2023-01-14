3 kızına cinsel taciz ve istismarda bulundu! Sapık babasını sosyal medyada ifşa etti

Ankara'da 3 kızına cinsel taciz ve istismarda bulunan M.B. (47), çıkarıldığı mahkemece 31 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kardeşlerin en büyüğü E.B. (21), yaşadıkları dehşeti sosyal medyadan anlattı. Babasının kendilerini darbettiğini, babaannesi ve halasının tehditlerini sürdürdüğünü dile getiren genç kız, "Şikayetimizi geri çekmemizi, babamın cezaevine girerse daha çok kinlenerek bizi öldüreceğini söylediler. Babam da 'Gelirim sizi kıtır kıtır doğrarım, yatacaksam da paşa paşa yatarım' dedi." İfadelerini kullandı.