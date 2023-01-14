3 kızına cinsel taciz ve istismarda bulundu! Sapık babasını sosyal medyada ifşa etti

"12 YAŞINDAYKEN BANA CİNSEL TACİZDE BULUNDU"

İsmini değiştiren kardeşlerden E.B., boşanma duruşmasında babasının yakınlarının kendilerine saldırması ve tehditleri sürdürmesi üzerine tüm yaşadıklarını sosyal medyadan paylaştı. E.B.'ye birçok kişi de destek mesajı gönderdi. DHA'ya konuşan E.B., babasının ilk kez 12 yaşındayken kendisine tacizde bulunduğunu, annesine söylememesi için de tehdit ettiğini söyledi. E.B., babasının tacizlerinin daha sonra da devam ettiğini, gece uyurken odasına girdiğini, kardeşleriyle banyo yaparken yine tacizlerini sürdürdüğünü anlattı. 2 yıl önce annesi ve babası arasındaki kavga nedeniyle karakola gittiklerinde babasından şikayetçi olduğunu belirten E.B., "Bana, anneme ve kardeşlerime yaptıklarını, yıllarca şiddet görerek büyüdüğümüzü anlattım. Benim anlattıklarımdan sonra kardeşlerimin de ifadeleri alındı" diye konuştu.



