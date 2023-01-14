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Haberler Yaşam 3 kızına cinsel taciz ve istismarda bulundu! Sapık babasını sosyal medyada ifşa etti
Giriş Tarihi: 14.01.2023 11:30 Güncelleme Tarihi: 14.01.2023 11:36

3 kızına cinsel taciz ve istismarda bulundu! Sapık babasını sosyal medyada ifşa etti

Ankara'da 3 kızına cinsel taciz ve istismarda bulunan M.B. (47), çıkarıldığı mahkemece 31 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kardeşlerin en büyüğü E.B. (21), yaşadıkları dehşeti sosyal medyadan anlattı. Babasının kendilerini darbettiğini, babaannesi ve halasının tehditlerini sürdürdüğünü dile getiren genç kız, "Şikayetimizi geri çekmemizi, babamın cezaevine girerse daha çok kinlenerek bizi öldüreceğini söylediler. Babam da 'Gelirim sizi kıtır kıtır doğrarım, yatacaksam da paşa paşa yatarım' dedi." İfadelerini kullandı.

DHA
3 kızına cinsel taciz ve istismarda bulundu! Sapık babasını sosyal medyada ifşa etti

Ankara'da iğrenç bir olay yaşandı. M.B. (47) isimli şahıs, 3 kızına cinsel cinsel taciz ve istismarda bulundu. Tutuksuz yargılandığı davada 31 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan M.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşadıkları nedeniyle ismini değiştiren kardeşlerden en büyüğü E.B. (21) ise yaşadıklarının sosyal medyada anlattı. İşte detaylar...

3 kızına cinsel taciz ve istismarda bulundu! Sapık babasını sosyal medyada ifşa etti

Yaklaşık 2 yıl önce E.B., babası M.B ve annesi R.B.'nin kavga etmeleri ve birbirlerinden şikayetçi olmaları üzerine onlarla birlikte gittiği polis merkezinde, babasının kendisine ve 2 kız kardeşine yıllarca tacizde bulunduğunu ve şiddet uyguladığını ileri sürdü. Bunun üzerine E.B.'nin kız kardeşleri N.B. (18) ve T.B.'nin (13) de ifadesi alındı. 2 kardeş de babalarının kendilerine bir süredir tacizde bulunduğunu iddia etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonunda baba M.B. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı', '12 yaşından küçük mağdurların cinsel istismarı', 'çocuğa karşı cinsel taciz', 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

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3 kızına cinsel taciz ve istismarda bulundu! Sapık babasını sosyal medyada ifşa etti

BABA, TUTUKLANARAK CEZAVİNE GÖNDERİLDİ

M.B., tutuksuz yargılandığı mahkemedeki savunmasında, "Ben biraz baskıcı bir baba oldum. Çocuklarım açık giyiniyor, diye baskı yaptım; onlar da rahat giyinmek istediler. Büyük ihtimal bundan dolayı benim hakkımda beyanda bulunmuşlardır, suçlamayı kabul etmiyorum" dedi. Dava, 22 Nisan 2022'de sonuçlandı. Mahkeme heyeti, sanık M.B.'ye; kızlarından N.B.'ye yönelik 'basit cinsel istismar' suçundan 6 yıl, T.B.'ye yönelik 'cinsel taciz' suçundan 1 yıl 6 ay, 'çocuğun basit cinsel istismarı' suçundan 15 yıl, o zaman ismi K.B. olan büyük kızı E.B.'ye yönelik de 'cinsel taciz' suçundan 1 yıl 6 ay ve 'sarkıntılık düzeyinde basit cinsel istismar' suçundan 7 yıl 6 ay olmak üzere toplam 31 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanığın tutuklanmasına da karar verildi.

3 kızına cinsel taciz ve istismarda bulundu! Sapık babasını sosyal medyada ifşa etti

BOŞANMA DURUŞMASINDA TARAFLAR BİRBİRİNE GİRDİ

Kararın ardından anne R.B. de eşinden boşanmak için dava açtı. Aile mahkemesinde 4 gün önce görülen boşanma davasının 4'üncü duruşmasında R.B. ve kızları ile cezaevinde olan eşi M.B.'nin annesi ve diğer yakınları hazır bulundu. Duruşmada M.B.'nin, kızlarına uyguladığı cinsel taciz ve şiddet olayları yeniden gündeme geldi. Duruşmanın ardından çıkışta M.B.'nin yakınları, R.B. ve kızlarına, iftira attıkları gerekçesiyle tepki gösterdi. Yaşanan arbedede R.B. başından yaralandı. Hastaneye götürülen R.B. darp raporu alırken, taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.

3 kızına cinsel taciz ve istismarda bulundu! Sapık babasını sosyal medyada ifşa etti

"12 YAŞINDAYKEN BANA CİNSEL TACİZDE BULUNDU"

İsmini değiştiren kardeşlerden E.B., boşanma duruşmasında babasının yakınlarının kendilerine saldırması ve tehditleri sürdürmesi üzerine tüm yaşadıklarını sosyal medyadan paylaştı. E.B.'ye birçok kişi de destek mesajı gönderdi. DHA'ya konuşan E.B., babasının ilk kez 12 yaşındayken kendisine tacizde bulunduğunu, annesine söylememesi için de tehdit ettiğini söyledi. E.B., babasının tacizlerinin daha sonra da devam ettiğini, gece uyurken odasına girdiğini, kardeşleriyle banyo yaparken yine tacizlerini sürdürdüğünü anlattı. 2 yıl önce annesi ve babası arasındaki kavga nedeniyle karakola gittiklerinde babasından şikayetçi olduğunu belirten E.B., "Bana, anneme ve kardeşlerime yaptıklarını, yıllarca şiddet görerek büyüdüğümüzü anlattım. Benim anlattıklarımdan sonra kardeşlerimin de ifadeleri alındı" diye konuştu.

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