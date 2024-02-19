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3 metre uzunluğunda, 200 kilo ağırlığında! Yılda sadece bir kez yakalanıyor: İşte o görüntüler
Giriş Tarihi: 19.02.2024 11:29
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024
11:29
3 metre uzunluğunda, 200 kilo ağırlığında! Yılda sadece bir kez yakalanıyor: İşte o görüntüler
Dünyanın en büyük tatlı su balığı türü olan Arapayma, 3 metre uzunluğa ve 200 kilogram ağırlığa ulaşabiliyor. Amazon bölgesinde rastlanan bu balık türü yılda sadece bir kez yakalanabiliyor. O anlar ise izleyenleri büyülüyor. İşte Arapayma'nın yakalanma süreci ve o görüntüler...