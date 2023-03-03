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Haberler Yaşam 3 milyon 200 bin konutun dönüşümü sağlandı
Giriş Tarihi: 03.03.2023 08:30 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 08:30

3 milyon 200 bin konutun dönüşümü sağlandı

Kentsel dönüşüm kapsamında Türkiye'de 3 milyon 200 bin konutun dönüşümünün sağlandığı ortaya çıktı. 6.6 milyon ev ve iş yerinin denetiminin sağlandığı, 24 milyon vatandaşın depreme dayanıklı konutlarda oturduğu belirlendi. TOKİ'nin ise 26 bin adet sosyal donatısıyla birlikte toplamda 1 milyon 180 bin konut ürettiği ve yapı stoğunu güçlendirdiği belirlendi. Sadece 2022 yılında 19 bin riskli yapının yıkıldığı, 164 bin bağımsız birim yapıldığı aktarıldı. Türkiye genelinde 250 bin konutun dönüşümünün sahada devam ettiği öğrenildi.

HARUN SEKMEN
3 milyon 200 bin konutun dönüşümü sağlandı

Türkiye'de kentsel dönüşüm kapsamında toplamda 3 milyon 200 bin konutun dönüşümünün sağlandığı, sadece TOKİ eliyle 1 milyon 180 bin kontun üretildiği ve 250 bin konutun dönüşümünün devam ettiği öğrenildi.

3 milyon 200 bin konutun dönüşümü sağlandı

2022 yılı içerisinde 19 bin riskli binanın yıkıldığı ve 164 bin bağımsız birimin yapıldığı aktarıldı.

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3 milyon 200 bin konutun dönüşümü sağlandı

6.6 MİLYON YAPININ DENETİMİ SAĞLANDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum kentsel dönüşüm noktasında önemli bir mücadele veriyor. Bugüne kadar toplamda 3 milyon 200 bin konutun kentsel dönüşümü sağlandı ve vatandaşlar güvenli konutlarında oturmaya başladı.

3 milyon 200 bin konutun dönüşümü sağlandı

6.6 milyon ev ve iş yerinin ise yapı kontrol denetimleri sağlandı. Böylece 24 milyon vatandaşımız depreme dayanıklı konutlarında ikamet etmeye başladı.

3 milyon 200 bin konutun dönüşümü sağlandı

HIZLI BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR

Türkiye'nin yapı stoğu da TOKİ vasıtasıyla hem yenilendi hem güçlendi. TOKİ 1 milyon 180 bin konut üretti. Bu konutların 26 bin adeti sosyal donatısıyla birlikte inşa edildi. Son dönemde ise kentsel dönüşüm büyük bir ivme kazandı. Sadece 2022 yılında 19 bin adet riskli bina yıkıldı. 164 bin bağımsız birim ise yapılarak stoklar güçlendirildi.

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