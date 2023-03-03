Haberler Yaşam 3 milyon 200 bin konutun dönüşümü sağlandı

Giriş Tarihi: 03.03.2023 08:30 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 08:30

3 milyon 200 bin konutun dönüşümü sağlandı

Kentsel dönüşüm kapsamında Türkiye'de 3 milyon 200 bin konutun dönüşümünün sağlandığı ortaya çıktı. 6.6 milyon ev ve iş yerinin denetiminin sağlandığı, 24 milyon vatandaşın depreme dayanıklı konutlarda oturduğu belirlendi. TOKİ'nin ise 26 bin adet sosyal donatısıyla birlikte toplamda 1 milyon 180 bin konut ürettiği ve yapı stoğunu güçlendirdiği belirlendi. Sadece 2022 yılında 19 bin riskli yapının yıkıldığı, 164 bin bağımsız birim yapıldığı aktarıldı. Türkiye genelinde 250 bin konutun dönüşümünün sahada devam ettiği öğrenildi.