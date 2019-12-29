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  • 3 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

3 Ocak yayında! BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Yeni haftaya ilişkin yayınlandı. Yeni yılın ilk haftasının ürünlerinin yer aldığı katalog vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cuma günü raflarda yerini alacak olan BİM aktüel ürünler kataloğunda kış aylarına özel indirim fırsatları sürüyor. Unisex Termal İçlik Takım 36,50 TL'den, Polar Boyunluk 4,95 TL'den, Kız Çocuk Aksesuarlı Terlik 19,90 TL'den, Şeffaf Bal Kabağı Dekoratif Süs 4,95 TL'den satışa sunuluyor. Her türlü ihtiyaca ve ekonomiye yönelik ürünlerin yer aldığı BİM 3 Ocak aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Giriş Tarihi: 29.12.2019 15:17 Güncelleme Tarihi: 29.12.2019 15:18
3 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

tam liste halinde yayınlandı. 3 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak ürünler Cuma günü raflarda yerini alacak. Kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan kataloğu incelemek isteyenler arama motorlarında "BİM aktüel ürünler kataloğu" araştırması yapıyorlar. Kış aylarına özel dopdolu indirim fırsatlarının yer aldığı katalogda Ayaklı Renkli Kup 3'lü Set 19,50 TL'den, Çim Adam 3,95 TL'den, Atkı Bere ve Eldiven 3'lü set 17,90 TL'den, Elbise askısı 5'li 6,95 TL'den satılıyor. Sayfayı aşağı doğru kaydırarak 3 Ocak 2020 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda ulaşabilir, sizlere en yakın market zincirinden keyifli alışverişler yapabilirsiniz.

3 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
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3 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
3 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
3 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
3 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
3 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
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