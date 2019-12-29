3 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Yeni haftaya ilişkin BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Yeni yılın ilk haftasının ürünlerinin yer aldığı katalog vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cuma günü raflarda yerini alacak olan BİM aktüel ürünler kataloğunda kış aylarına özel indirim fırsatları sürüyor. Unisex Termal İçlik Takım 36,50 TL'den, Polar Boyunluk 4,95 TL'den, Kız Çocuk Aksesuarlı Terlik 19,90 TL'den, Şeffaf Bal Kabağı Dekoratif Süs 4,95 TL'den satışa sunuluyor. Her türlü ihtiyaca ve ekonomiye yönelik ürünlerin yer aldığı BİM 3 Ocak aktüel ürünler kataloğunda neler var?