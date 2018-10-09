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3 yaşındaki bebeğiyle birlikte 6'ncı kattan...

İHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 09.10.2018 21:30 Güncelleme Tarihi: 09.10.2018 21:36
3 yaşındaki bebeğiyle birlikte 6'ncı kattan...

Olay, Efendibey Mahallesi Tokmak Sokak'ta bulunan bir apartmanın 6'ncı katında meydana geldi. Zeynep Ceylan kucağında 3 yaşındaki çocuğu Züleyha ile 6'ncı kattan beton zemine düştü.

3 yaşındaki bebeğiyle birlikte 6'ncı kattan...

Komşular tarafından olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı.

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3 yaşındaki bebeğiyle birlikte 6'ncı kattan...

Anne Zeynep Ceylan olay yerinde hayatını kaybederken, küçük Züleyha ise Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

3 yaşındaki bebeğiyle birlikte 6'ncı kattan...

Küçük çocuğun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme yaptı.

3 yaşındaki bebeğiyle birlikte 6'ncı kattan...

Baba S.A. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

3 yaşındaki bebeğiyle birlikte 6'ncı kattan...
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3 yaşındaki bebeğiyle birlikte 6'ncı kattan...
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