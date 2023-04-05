3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay’ın ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı! Kan donduran detaylar: 6 ay derin dondurucuda...

Gaziantep'te kaybolduktan sonra cansız bedeni 6 aydır derin dondurucuda saklandığı ortaya çıkan 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay'ın ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. Küçük Lina'nın vücudunda çok sayıda sigara yanığı ve ısırık izlerinin bulunduğu, ısırık izlerinin Mehmet Aksu tarafından yapıldığı tespit edildi. Lina'nın cansız bedenini yakmayı düşündüklerini söyleyen Muhabbet Toz ifadesinde, bu fikirden vazgeçerek derin dondurucuya koymaya karar verdiklerini söyledi. Soruşturma kapsamında, Aksu'nun 'Çocuğa karşı kasten öldürmeye yardım etme' ve 'Çocuğa karşı eziyet' suçlarından 28 yıla kadar, Toz'un ise 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile 'Çocuğa karşı eziyet' suçundan 8 yıla kadar hapsi istendi.