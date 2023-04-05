Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay'ın ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı! Kan donduran detaylar: 6 ay derin dondurucuda...
Giriş Tarihi: 05.04.2023 11:08 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 11:13

3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay'ın ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı! Kan donduran detaylar: 6 ay derin dondurucuda...

Gaziantep'te kaybolduktan sonra cansız bedeni 6 aydır derin dondurucuda saklandığı ortaya çıkan 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay'ın ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. Küçük Lina'nın vücudunda çok sayıda sigara yanığı ve ısırık izlerinin bulunduğu, ısırık izlerinin Mehmet Aksu tarafından yapıldığı tespit edildi. Lina'nın cansız bedenini yakmayı düşündüklerini söyleyen Muhabbet Toz ifadesinde, bu fikirden vazgeçerek derin dondurucuya koymaya karar verdiklerini söyledi. Soruşturma kapsamında, Aksu'nun 'Çocuğa karşı kasten öldürmeye yardım etme' ve 'Çocuğa karşı eziyet' suçlarından 28 yıla kadar, Toz'un ise 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile 'Çocuğa karşı eziyet' suçundan 8 yıla kadar hapsi istendi.

Dilhan Dumanoğlu
3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay’ın ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı! Kan donduran detaylar: 6 ay derin dondurucuda...

Gaziantep'te 4 yıllık evli olan Melisa İlhan, eşi Abdurrahman Erbay'dan ayrıldıktan sonra ortaokul arkadaşı olan Muhabbet Toz ile birlikte yaşamaya başladı. Fuhuş yapmaya zorlandığı öne sürülen Melisa İlhan'ın kızları 3 yaşındaki Lina Nazlı ile 1.5 yaşındaki Naime Ceyda, Muhabbet Toz ve sevgilisi Mehmet Aksu tarafından alıkonuldu. Kiraz Alkurt, Naime Ceyda'nın kendisine bırakıldığını, bakıcılık yaptığını söylemesi üzerine gözaltına alındı. Kiraz Alkurt, sorgusunda bakıcılık yaptığını ve Lina Nazlı'yı hiç görmediğini söyledi.

3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay’ın ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı! Kan donduran detaylar: 6 ay derin dondurucuda...

Kiraz Alkurt, sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, kardeşi Naime ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından korumaya alındı. Mehmet Aksu polisi arayarak Lina Nazlı Erbay'ın öldüğünü ve cansız bedeninin Seyrantepe Mahallesi'ndeki bir giyim mağazasında, derin dondurucuda saklandığını söyledi. Polisin gözaltına aldığı Aksu, Lina'nın Muhabbet Toz tarafından öldürüldüğünü söyledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay’ın ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı! Kan donduran detaylar: 6 ay derin dondurucuda...

Muhabbet Toz'un da gözaltına alınmasının ardından Seyrantepe Mahallesi'ne giden ekipler, giyim mağazasındaki derin dondurucuda Lina'nın cansız bedenine ulaştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Aksu ile Muhabbet Toz, tutuklanırken Lina'nın cansız bedeninin 6 ay boyunca derin dondurucuda saklandığı ortaya çıktı.

3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay’ın ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı! Kan donduran detaylar: 6 ay derin dondurucuda...

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, derin dondurucuda cansız bedenine ulaşılan 3 yaşındaki Lina'nın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Mehmet Aksu'nun 'Çocuğa karşı kasten öldürmeye yardım etme' ve 'Çocuğa karşı eziyet' suçlarından 28 yıla kadar,

3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay’ın ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı! Kan donduran detaylar: 6 ay derin dondurucuda...

Muhabbet Toz hakkında ise 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile 'Çocuğa karşı eziyet' suçundan 8 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Düzenlenen iddianame Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

SON DAKİKA