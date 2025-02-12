3 yıl sonra evine gidince korkunç manzarayla karşılaştı! 87 yaşındaki annesi meğer…

CESEDİNDEN SADECE KEMİKLER KALDI!

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada, Çoğulu'nun uzun süre önce hayatını kaybettiği ve cesedinden sadece kemikler kaldığını tespit edildi. Savcının incelemesinin ardından Çoğulu'nun kemikleri İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin evde yaptığı detaylı incelemede herhangi bir hırsızlık ya da suç unsuruna rastlanılmadı.