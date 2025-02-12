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Haberler Yaşam 3 yıl sonra evine gidince korkunç manzarayla karşılaştı! 87 yaşındaki annesi meğer…
Giriş Tarihi: 12.02.2025 08:48 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 09:00

3 yıl sonra evine gidince korkunç manzarayla karşılaştı! 87 yaşındaki annesi meğer…

Duyanları hayrete düşüren olay İzmir'de yaşandı. Yaklaşık 3 yıldır kendisinden haber alınamayan 87 yaşındaki emekli hemşire Gülşen Çoğulu'nun yalnız yaşadığı evinde öldüğü 3 yıl sonra ortaya çıktı. Talihsiz kadının evde sadece kemikleri bulundu. İşte haberin detayları...

Ceyhan TORLAK
3 yıl sonra evine gidince korkunç manzarayla karşılaştı! 87 yaşındaki annesi meğer…

Pandemi sırasında irtibatlarının koptuğu anlaşılan üvey oğlu R.Ç.'nin (66) başvurusu ile öldüğü ortaya çıkan Çoğulu'nun oturduğu evde hırsızlık benzeri herhangi bir suç unsuruna rastlamayan polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Konak ilçesinde 4 katlı binanın en üst katında oturan Gülşen Çoğulu, eşinin 23 yıl önce hayatını kaybetmesi üzerine yalnız yaşamaya başladı.

3 yıl sonra evine gidince korkunç manzarayla karşılaştı! 87 yaşındaki annesi meğer…

PANDEMİ DÖNEMİNDE İRTİBATLARI KOPMUŞ!

Bu evlilikten çocukları olmayan Çoğulu'nun eşinin ilk evliliğinden olan üvey oğlu R.Ç. ile de pandemi döneminde irtibatlarının koptuğu öğrenildi. 3 yıl sonra üvey annesine ulaşamayan R.Ç., durumu polise bildirdi. Bunun üzerine polis ekipleri, beraberinde R.Ç. ve çilingirle birlikte Çoğulu'nun Barbaros Mahallesindeki evine gitti.

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3 yıl sonra evine gidince korkunç manzarayla karşılaştı! 87 yaşındaki annesi meğer…

YATAK ODASINDA KEMİKLERİ BULUNDU

Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, çöp yığını içerisindeki dairede yaptığı incelemede yatak odasındaki yatakta, üzerindeki kıyafeti kısmen çürümüş olan Çoğulu'nun kemikleriyle karşılaştı.

3 yıl sonra evine gidince korkunç manzarayla karşılaştı! 87 yaşındaki annesi meğer…

CESEDİNDEN SADECE KEMİKLER KALDI!

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada, Çoğulu'nun uzun süre önce hayatını kaybettiği ve cesedinden sadece kemikler kaldığını tespit edildi. Savcının incelemesinin ardından Çoğulu'nun kemikleri İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin evde yaptığı detaylı incelemede herhangi bir hırsızlık ya da suç unsuruna rastlanılmadı.

3 yıl sonra evine gidince korkunç manzarayla karşılaştı! 87 yaşındaki annesi meğer…

3 YIL SONRA EVİNE GİTMİŞ

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kadının üvey oğlu R.Ç.'nin ifadesine başvurdu.

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