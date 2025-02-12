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3 yıl sonra evine gidince korkunç manzarayla karşılaştı! 87 yaşındaki annesi meğer…
Giriş Tarihi: 12.02.2025 08:48
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
09:00
3 yıl sonra evine gidince korkunç manzarayla karşılaştı! 87 yaşındaki annesi meğer…
Duyanları hayrete düşüren olay İzmir'de yaşandı. Yaklaşık 3 yıldır kendisinden haber alınamayan 87 yaşındaki emekli hemşire Gülşen Çoğulu'nun yalnız yaşadığı evinde öldüğü 3 yıl sonra ortaya çıktı. Talihsiz kadının evde sadece kemikleri bulundu. İşte haberin detayları...