30 AĞUSTOS 2024 TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? İstanbul, Ankara, İzmir’de Cuma günü otobüs, metro, tramvay seferleri bedava mı?

30 AĞUSTOS'TA İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İstanbulkart sistemine dahil olan tüm toplu taşıma araçları (İETT otobüsleri, metro, metrobüs, tramvay, vapur vb.) ücretsiz olarak ulaşım hizmeti verecek. Yani İstanbul'da yaşayan veya ziyaret eden herkes, bu özel günde toplu taşımadan faydalanabilecek.