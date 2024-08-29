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Giriş Tarihi: 29.08.2024 11:40 Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 11:40

30 AĞUSTOS 2024 TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? İstanbul, Ankara, İzmir’de Cuma günü otobüs, metro, tramvay seferleri bedava mı?

Zafer Bayramı coşkusu için sayılı saatler kaldı. Türkiye'nin dört bir yanında bu şanlı gün yüzlerce etkinlik ve gösteri ile kutlanacak. Etkinlik, gösteri ve kutlamalara katılmak isteyen vatandaşlar cuma günü topu taşımanın ücretsiz olup olmadığını araştırmaya başladı. İstanbul, Ankara ve İzmir belediyeleri konuyla ilişkin açıklamaları kamuoyuna duyurdu. Peki, 3 büyük ilde 30 Ağustos otobüs, metro, tramvay seferleri bedava mı?

30 AĞUSTOS 2024 TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? İstanbul, Ankara, İzmir’de Cuma günü otobüs, metro, tramvay seferleri bedava mı?

Türkiye'nin üç büyük şehri İstanbul, Ankara ve İzmir'de 30 Ağustos 2024 Cuma günü toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Özellikle büyük şehirlerde trafikte kalmamak için toplu taşımalar büyük önem taşıyor. Geçtiğimiz resmi tatillerde toplu ulaşım araçlarından ücret alınmamış vatandaşlara bedava ulaşım imkanı sağlanmıştı. Peki 2024 Zafer Bayramı'nda otobüs, metro, metrobüs, teleferik, tramvay seferleri bedava olacak mı?

30 AĞUSTOS 2024 TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? İstanbul, Ankara, İzmir’de Cuma günü otobüs, metro, tramvay seferleri bedava mı?

30 AĞUSTOS'TA İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İstanbulkart sistemine dahil olan tüm toplu taşıma araçları (İETT otobüsleri, metro, metrobüs, tramvay, vapur vb.) ücretsiz olarak ulaşım hizmeti verecek. Yani İstanbul'da yaşayan veya ziyaret eden herkes, bu özel günde toplu taşımadan faydalanabilecek.

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30 AĞUSTOS 2024 TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? İstanbul, Ankara, İzmir’de Cuma günü otobüs, metro, tramvay seferleri bedava mı?

30 AĞUSTOS'TA ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Ankara: Ankara Büyükşehir Belediyesi de 30 Ağustos'ta vatandaşlara güzel bir sürpriz yapıyor. EGO Genel Müdürlüğü'ne ait tüm toplu taşıma araçları (otobüs, metro, ANKARAY, teleferik) bu özel günde ücretsiz olacak. Başkent sakinleri ve ziyaretçileri, toplu taşıma ile şehir içinde bedava yolculuk yapabilecek.

30 AĞUSTOS 2024 TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? İstanbul, Ankara, İzmir’de Cuma günü otobüs, metro, tramvay seferleri bedava mı?

30 AĞUSTOS'TA İZMİR'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
İzmir: İzmir Büyükşehir Belediyesi de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda vatandaşları sevindirecek bir adım atıyor. İZBAN seferleri bu özel günde ücretsiz olacak. İzmir'de yaşayan veya ziyaret edenler, İZBAN ile şehir içi ve çevre illere rahatlıkla ulaşım sağlayabilecekler.

30 AĞUSTOS 2024 TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? İstanbul, Ankara, İzmir’de Cuma günü otobüs, metro, tramvay seferleri bedava mı?
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