Giriş Tarihi: 29.08.2024 11:40
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024
11:40
30 AĞUSTOS 2024 TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? İstanbul, Ankara, İzmir’de Cuma günü otobüs, metro, tramvay seferleri bedava mı?
Zafer Bayramı coşkusu için sayılı saatler kaldı. Türkiye'nin dört bir yanında bu şanlı gün yüzlerce etkinlik ve gösteri ile kutlanacak. Etkinlik, gösteri ve kutlamalara katılmak isteyen vatandaşlar cuma günü topu taşımanın ücretsiz olup olmadığını araştırmaya başladı. İstanbul, Ankara ve İzmir belediyeleri konuyla ilişkin açıklamaları kamuoyuna duyurdu. Peki, 3 büyük ilde 30 Ağustos otobüs, metro, tramvay seferleri bedava mı?