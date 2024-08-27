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Giriş Tarihi: 27.08.2024 15:28 Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 15:28

30 AĞUSTOS KONSER VE ETKİNLİKLER TAKVİMİ 2024 | 30 Ağustos Ankara konserleri nerede, hangi sanatçılar sahne alacak?

30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl ülkenin dört bir yanında coşkuyla karşılanacak. Bu kapsamda ise İzmir, Ankara, İstanbul ve daha birçok ilçede düzenlenecek ücretsiz konser ve etkinlikler belli oldu. Birçok önemli sanatçının sahne alacağı 30 Ağustos etkinlikleri il ve ilçe belediyeler tarafından duyuruldu. Peki, 30 Ağustos Ankara konserleri nerede, hangi sanatçılar sahne alacak? İşte, detaylar..

30 AĞUSTOS KONSER VE ETKİNLİKLER TAKVİMİ 2024 | 30 Ağustos Ankara konserleri nerede, hangi sanatçılar sahne alacak?

30 Ağustos kapsamında ücretsiz konser ve etkinlikler araştırılırken, gözler başkente çevrildi. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi birçok şehirde konser ve etkinlikler kapsamında Zafer Bayramı coşkuyla karşılanacak. Peki, 30 Ağustos Ankara konserleri nerede, hangi sanatçılar sahne alacak? İşte, etkinliklere dair tüm detaylar…

30 AĞUSTOS KONSER VE ETKİNLİKLER TAKVİMİ 2024 | 30 Ağustos Ankara konserleri nerede, hangi sanatçılar sahne alacak?

ANKARA 30 AĞUSTOS KONSERLERİ 2024

Bu anlamlı gün Atatürk Orman Çiftliği'nde Tan Taşçı'nin muhteşem şarkıları eşliğinde kutlanacak.

İşte, konser ve etkinliklerin detayları;

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30 AĞUSTOS KONSER VE ETKİNLİKLER TAKVİMİ 2024 | 30 Ağustos Ankara konserleri nerede, hangi sanatçılar sahne alacak?

BAŞKENTTE TAN TAŞÇI İLE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI COŞKUSU

Ankara Büyükşehir Belediyesi
30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri
🎤 Tan Taşçı
📍 AOÇ Doğal Yaşam Parkı
🗓 30 Ağustos Cuma
⏰ 20:30

30 AĞUSTOS KONSER VE ETKİNLİKLER TAKVİMİ 2024 | 30 Ağustos Ankara konserleri nerede, hangi sanatçılar sahne alacak?

RİNG SEFERLERİ DÜZENLENECEK!

Etkinlik alanına ulaşım için ring seferleri Zafer Çarşısı'ndan başlayacak, saat 16.00'dan gece 24.00'e kadar sürecek.

30 AĞUSTOS KONSER VE ETKİNLİKLER TAKVİMİ 2024 | 30 Ağustos Ankara konserleri nerede, hangi sanatçılar sahne alacak?
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