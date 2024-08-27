Giriş Tarihi: 27.08.2024 15:28
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024
15:28
30 AĞUSTOS KONSER VE ETKİNLİKLER TAKVİMİ 2024 | 30 Ağustos Ankara konserleri nerede, hangi sanatçılar sahne alacak?
30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl ülkenin dört bir yanında coşkuyla karşılanacak. Bu kapsamda ise İzmir, Ankara, İstanbul ve daha birçok ilçede düzenlenecek ücretsiz konser ve etkinlikler belli oldu. Birçok önemli sanatçının sahne alacağı 30 Ağustos etkinlikleri il ve ilçe belediyeler tarafından duyuruldu. Peki, 30 Ağustos Ankara konserleri nerede, hangi sanatçılar sahne alacak? İşte, detaylar..