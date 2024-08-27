30 AĞUSTOS KONSER VE ETKİNLİKLER TAKVİMİ 2024 | 30 Ağustos Ankara konserleri nerede, hangi sanatçılar sahne alacak?

30 Ağustos kapsamında ücretsiz konser ve etkinlikler araştırılırken, gözler başkente çevrildi. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi birçok şehirde konser ve etkinlikler kapsamında Zafer Bayramı coşkuyla karşılanacak. Peki, 30 Ağustos Ankara konserleri nerede, hangi sanatçılar sahne alacak? İşte, etkinliklere dair tüm detaylar…