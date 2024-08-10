Giriş Tarihi: 10.08.2024 00:48
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024
00:48
30 Ağustos resmi tatil mi 2024? 30 Ağustos Zafer Bayramı tatil mi, hangi güne denk geliyor, hafta sonu ile birleşiyor mu?
30 Ağustos Zafer Bayramı Büyük Taarruz'un yıldönümü kapsamında kutlanıyor. Özel ve kamuda çalışanların gündeminde resmi tatil takvimi var. 30 Ağustos resmi tatil mi 2024 yılı için değerlendiriliyor. Türkiye'nin dört bir yanında kutlanacak bayramla ilgili araştırmalar Ağustos ayı itibarıyla hız kazandı. Peki; 30 Ağustos tatil mi, hangi güne denk geliyor, önceki gün yarım gün mü?