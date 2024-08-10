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Giriş Tarihi: 10.08.2024 00:48 Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 00:48

30 Ağustos resmi tatil mi 2024? 30 Ağustos Zafer Bayramı tatil mi, hangi güne denk geliyor, hafta sonu ile birleşiyor mu?

30 Ağustos Zafer Bayramı Büyük Taarruz'un yıldönümü kapsamında kutlanıyor. Özel ve kamuda çalışanların gündeminde resmi tatil takvimi var. 30 Ağustos resmi tatil mi 2024 yılı için değerlendiriliyor. Türkiye'nin dört bir yanında kutlanacak bayramla ilgili araştırmalar Ağustos ayı itibarıyla hız kazandı. Peki; 30 Ağustos tatil mi, hangi güne denk geliyor, önceki gün yarım gün mü?

30 Ağustos resmi tatil mi 2024? 30 Ağustos Zafer Bayramı tatil mi, hangi güne denk geliyor, hafta sonu ile birleşiyor mu?

30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor araştırmaları hız kazandı. Resmi tarihleri çalışma arası olarak kullananlar çalışanlar hafta sonu ile birleşme ihtimali üzerinden araştırmalarını yapıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında yapılacak etkinliklere katılmak isteyenler de sorularına yanıt arıyor. Peki; 30 Ağustos tatil mi, 29 Ağustos yarım gün mü?

30 Ağustos resmi tatil mi 2024? 30 Ağustos Zafer Bayramı tatil mi, hangi güne denk geliyor, hafta sonu ile birleşiyor mu?

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos 2024 yılında Cuma gününe denk geliyor. Zafer Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor.

Buna göre resmi tatil günü hafta sonu ile birleşiyor.

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30 Ağustos resmi tatil mi 2024? 30 Ağustos Zafer Bayramı tatil mi, hangi güne denk geliyor, hafta sonu ile birleşiyor mu?

29 AĞUSTOS TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

29 Ağustos resmi tatiller arasında yer almıyor ve yarım gün olarak değerlendirilmiyor.

30 Ağustos resmi tatil mi 2024? 30 Ağustos Zafer Bayramı tatil mi, hangi güne denk geliyor, hafta sonu ile birleşiyor mu?

KALAN RESMİ TATİL GÜNLERİ

30 Ağustos Zafer Bayramı: Cuma (1 gün)

28-29 Ekim Cumhuriyet Bayramı: Pazartesi-Salı (1,5 gün)

30 Ağustos resmi tatil mi 2024? 30 Ağustos Zafer Bayramı tatil mi, hangi güne denk geliyor, hafta sonu ile birleşiyor mu?
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