30 Ağustos resmi tatil mi 2024? 30 Ağustos Zafer Bayramı tatil mi, hangi güne denk geliyor, hafta sonu ile birleşiyor mu?

30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor araştırmaları hız kazandı. Resmi tarihleri çalışma arası olarak kullananlar çalışanlar hafta sonu ile birleşme ihtimali üzerinden araştırmalarını yapıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında yapılacak etkinliklere katılmak isteyenler de sorularına yanıt arıyor. Peki; 30 Ağustos tatil mi, 29 Ağustos yarım gün mü?