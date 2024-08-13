Giriş Tarihi: 13.08.2024 14:07
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024
14:13
30 Ağustos resmi tatil mi 2024? 30 Ağustos Zafer Bayramı tatil mi, kaç gün, kamu ve özel sektör çalışıyor mu?
30 Ağustos Zafer Bayramı yaklaşırken kutlamalara katılmak ve bu özel günü tatil olarak değerlendirmek isteyenler araştırmalara başladı. 30 Ağustos tatil mi, kaç gün, kamu ve özel sektör çalışıyor mu gibi sorular en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Bayram gününün hafta sonu ile birleşip birleşmeyeceği merak konusu. Peki; 30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor, 29 Ağustos yarım gün mü? İşte, detaylar...