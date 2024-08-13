30 Ağustos resmi tatil mi 2024? 30 Ağustos Zafer Bayramı tatil mi, kaç gün, kamu ve özel sektör çalışıyor mu?

30 Ağustos resmi tatil mi sorusu ayın başından itibaren araştırılmaya başladı. Çalışanların değerlendirecekleri tatilin yanı sıra büyükşehirlerde gerçekleşecek konserler ve diğer etkinlikler de bu noktada takip ediliyor. Öte yandan bayramın öncesindeki gün için de sorgulamalar gündemde. Peki; 30 Ağustos Zafer Bayramı tatil mi, hangi gün, kamu ve özel sektör çalışıyor mu?