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Giriş Tarihi: 13.08.2024 14:07 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 14:13

30 Ağustos resmi tatil mi 2024? 30 Ağustos Zafer Bayramı tatil mi, kaç gün, kamu ve özel sektör çalışıyor mu?

30 Ağustos Zafer Bayramı yaklaşırken kutlamalara katılmak ve bu özel günü tatil olarak değerlendirmek isteyenler araştırmalara başladı. 30 Ağustos tatil mi, kaç gün, kamu ve özel sektör çalışıyor mu gibi sorular en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Bayram gününün hafta sonu ile birleşip birleşmeyeceği merak konusu. Peki; 30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor, 29 Ağustos yarım gün mü? İşte, detaylar...

30 Ağustos resmi tatil mi 2024? 30 Ağustos Zafer Bayramı tatil mi, kaç gün, kamu ve özel sektör çalışıyor mu?

30 Ağustos resmi tatil mi sorusu ayın başından itibaren araştırılmaya başladı. Çalışanların değerlendirecekleri tatilin yanı sıra büyükşehirlerde gerçekleşecek konserler ve diğer etkinlikler de bu noktada takip ediliyor. Öte yandan bayramın öncesindeki gün için de sorgulamalar gündemde. Peki; 30 Ağustos Zafer Bayramı tatil mi, hangi gün, kamu ve özel sektör çalışıyor mu?

30 Ağustos resmi tatil mi 2024? 30 Ağustos Zafer Bayramı tatil mi, kaç gün, kamu ve özel sektör çalışıyor mu?

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos 2024 yılında Cuma gününe denk geliyor. Zafer Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor.

Buna göre resmi tatil günü hafta sonu ile birleşiyor.

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30 Ağustos resmi tatil mi 2024? 30 Ağustos Zafer Bayramı tatil mi, kaç gün, kamu ve özel sektör çalışıyor mu?

Kamuda izinli olarak değerlendirilecek 30 Ağustos günü özel sektör için değişiklik gösterebilecek. Resmi tatilde banka ve borsa gibi hizmet alanları kapalı olacak.

30 Ağustos resmi tatil mi 2024? 30 Ağustos Zafer Bayramı tatil mi, kaç gün, kamu ve özel sektör çalışıyor mu?

29 AĞUSTOS TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

29 Ağustos resmi tatiller arasında yer almıyor ve yarım gün olarak değerlendirilmiyor.

30 Ağustos resmi tatil mi 2024? 30 Ağustos Zafer Bayramı tatil mi, kaç gün, kamu ve özel sektör çalışıyor mu?

KALAN RESMİ TATİL GÜNLERİ

30 Ağustos Zafer Bayramı: Cuma (1 gün)

28-29 Ekim Cumhuriyet Bayramı: Pazartesi-Salı (1,5 gün)

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