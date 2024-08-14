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Giriş Tarihi: 14.08.2024 15:43 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 15:43

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ? 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor? Hafta sonuyla birleşecek mi?

30 Ağustos Zafer Bayramı için sayılı gün kaldı. Büyük Taarruz Zaferi'nin 102. yıl dönümü için birçok etkinlik düzenlenecek. Etkinliklere katılmak ve bu özel günü tatil olarak değerlendirmek isteyenler 30 Ağustos'un hangi güne denk geldiğini arama motorların da sorgulamakta. Kamu ve özel sektör çalışanları tarafından 30 Ağustos 2024'ün resmi tatil olup olmadığını ilgiyle araştırılmaya başlandı. Bayram gününün hafta sonu ile birleşip birleşmeyeceği merak konusu. 30 Ağustos 2024 resmi tatil mi? Zafer Bayramı hangi güne denk gelecek, hafta sonu tatili ile birleşecek mi? Konuyla ilişki detaylar haberde…

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ? 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor? Hafta sonuyla birleşecek mi?

2024 Resmi tatiller listesi açıklandı. Ağustos'un ilk yarısını geride bırakırken 30 Ağustos 2024'ün tatil olup olmayacağı merak konusu. Çalışanlar bu özel günde yapılacak etkinliklere katılıp katılamayacağını araştırırken, öte yanda bayramı hafta sonu ile birleşip birleşmeyeceği gündemde. Peki; 30 Ağustos Zafer Bayramı tatil mi, hangi gün, kamu ve özel sektör çalışıyor mu?

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ? 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor? Hafta sonuyla birleşecek mi?

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

Büyük Taarruz Zaferi'nin 102. yıl dönümü olan Zafer Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor.

Kamuda izinli olarak değerlendirilecek 30 Ağustos günü özel sektör için değişiklik gösterebilecek. Resmi tatilde banka ve borsa gibi hizmet alanları kapalı olacak.

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30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ? 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor? Hafta sonuyla birleşecek mi?

30 AĞUSTOS 2024 HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

30 Ağustos bu yıl Cuma gününe denk geliyor. Buna göre resmi tatil günü hafta sonu ile birleşiyor.

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ? 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor? Hafta sonuyla birleşecek mi?

2024 RESMİ TATİLLER LİSTESİ

2024 RESMİ TATİLLER LİSTESİ
1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı
9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı arifesi
10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün
11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün
12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. gün
23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı
19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ? 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor? Hafta sonuyla birleşecek mi?

15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün
15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı
29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı

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