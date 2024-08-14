Giriş Tarihi: 14.08.2024 15:43
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024
15:43
30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ? 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor? Hafta sonuyla birleşecek mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı için sayılı gün kaldı. Büyük Taarruz Zaferi'nin 102. yıl dönümü için birçok etkinlik düzenlenecek. Etkinliklere katılmak ve bu özel günü tatil olarak değerlendirmek isteyenler 30 Ağustos'un hangi güne denk geldiğini arama motorların da sorgulamakta. Kamu ve özel sektör çalışanları tarafından 30 Ağustos 2024'ün resmi tatil olup olmadığını ilgiyle araştırılmaya başlandı. Bayram gününün hafta sonu ile birleşip birleşmeyeceği merak konusu. 30 Ağustos 2024 resmi tatil mi? Zafer Bayramı hangi güne denk gelecek, hafta sonu tatili ile birleşecek mi? Konuyla ilişki detaylar haberde…