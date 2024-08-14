30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ? 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor? Hafta sonuyla birleşecek mi?

2024 Resmi tatiller listesi açıklandı. Ağustos'un ilk yarısını geride bırakırken 30 Ağustos 2024'ün tatil olup olmayacağı merak konusu. Çalışanlar bu özel günde yapılacak etkinliklere katılıp katılamayacağını araştırırken, öte yanda bayramı hafta sonu ile birleşip birleşmeyeceği gündemde. Peki; 30 Ağustos Zafer Bayramı tatil mi, hangi gün, kamu ve özel sektör çalışıyor mu?