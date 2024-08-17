Giriş Tarihi: 17.08.2024 12:52
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024
12:52
30 Ağustos resmi tatil mi, kaç gün, hafta sonu ile birleşti mi? 30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi olacak, bedava mı?
30 Ağustos resmi tatil mi sorusu çalışanların gündeminde. 30 Ağustos Zafer Bayramı Büyük Taarruz'un yıldönümü olması nedeniyle coşkuyla karşılanıyor. Türkiye'nin dört bir yanında kutlamalar ve etkinlikler düzenleniyor. Bu noktada çalışanlar bu özel günü tatil olarak değerlendirirken vatandaşlar ise etkinliklere katılmak için 30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi araştırıyor. Peki; 30 Ağustos 2024 resmi tatil mi, hangi gün, hafta sonu ile birleşiyor mu? İşte, yanıtı...