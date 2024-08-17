30 Ağustos resmi tatil mi, kaç gün, hafta sonu ile birleşti mi? 30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi olacak, bedava mı?

30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor, kaç gün tatil gibi sorular en çok araştırılanlar arasında. Zafer Bayramı etkinlikleri ve konserlerine katılmak isteyenler de İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm şehirlerde toplu ulaşımı kontrol ediyor. Peki; 30 Ağustos toplu taşıma ücretsiz mi?