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Giriş Tarihi: 17.08.2024 12:52 Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 12:52

30 Ağustos resmi tatil mi, kaç gün, hafta sonu ile birleşti mi? 30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi olacak, bedava mı?

30 Ağustos resmi tatil mi sorusu çalışanların gündeminde. 30 Ağustos Zafer Bayramı Büyük Taarruz'un yıldönümü olması nedeniyle coşkuyla karşılanıyor. Türkiye'nin dört bir yanında kutlamalar ve etkinlikler düzenleniyor. Bu noktada çalışanlar bu özel günü tatil olarak değerlendirirken vatandaşlar ise etkinliklere katılmak için 30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi araştırıyor. Peki; 30 Ağustos 2024 resmi tatil mi, hangi gün, hafta sonu ile birleşiyor mu? İşte, yanıtı...

30 Ağustos resmi tatil mi, kaç gün, hafta sonu ile birleşti mi? 30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi olacak, bedava mı?

30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor, kaç gün tatil gibi sorular en çok araştırılanlar arasında. Zafer Bayramı etkinlikleri ve konserlerine katılmak isteyenler de İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm şehirlerde toplu ulaşımı kontrol ediyor. Peki; 30 Ağustos toplu taşıma ücretsiz mi?

30 Ağustos resmi tatil mi, kaç gün, hafta sonu ile birleşti mi? 30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi olacak, bedava mı?

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos 2024 yılında Cuma gününe denk geliyor. Zafer Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor.

Buna göre resmi tatil günü hafta sonu ile birleşiyor.

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30 Ağustos resmi tatil mi, kaç gün, hafta sonu ile birleşti mi? 30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi olacak, bedava mı?

Kamuda izinli olarak değerlendirilecek 30 Ağustos günü özel sektör için değişiklik gösterebilecek. Resmi tatilde banka ve borsa gibi hizmet alanları kapalı olacak.

30 Ağustos resmi tatil mi, kaç gün, hafta sonu ile birleşti mi? 30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi olacak, bedava mı?

29 AĞUSTOS TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

29 Ağustos resmi tatiller arasında yer almıyor ve yarım gün olarak değerlendirilmiyor.

30 Ağustos resmi tatil mi, kaç gün, hafta sonu ile birleşti mi? 30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi olacak, bedava mı?

30 AĞUSTOS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olacak. Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı da ücretsiz olacak.

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