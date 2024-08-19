Giriş Tarihi: 19.08.2024 09:17
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024
09:18
30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ, hangi güne denk geliyor? Resmî tatil takvimiyle belli oldu! 29 Ağustos yarım gün mü?
Ağustos ayının sonuna gelinmesiyle birlikte "30 Ağustos resmî tatil mi, hangi güne denk geliyor?" sorularına yanıt aranıyor. Her yıl ülkemizde Büyük Taarruzun yıl dönümü olarak kutlanılan 30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl da aynı coşkuyla ülkenin dört bir yanında kutlanacak. Bu bayramı özellikle hafta sonu ile birleştirerek tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar 29 Ağustos yarım gün tatil mi? araştırmasına başladı. Peki, 30 Ağustos resmî tatil mi, hangi güne geliyor, 29 Ağustos yarım gün mü? İşte detaylar