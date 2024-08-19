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Giriş Tarihi: 19.08.2024 09:17 Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 09:18

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ, hangi güne denk geliyor? Resmî tatil takvimiyle belli oldu! 29 Ağustos yarım gün mü?

Ağustos ayının sonuna gelinmesiyle birlikte "30 Ağustos resmî tatil mi, hangi güne denk geliyor?" sorularına yanıt aranıyor. Her yıl ülkemizde Büyük Taarruzun yıl dönümü olarak kutlanılan 30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl da aynı coşkuyla ülkenin dört bir yanında kutlanacak. Bu bayramı özellikle hafta sonu ile birleştirerek tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar 29 Ağustos yarım gün tatil mi? araştırmasına başladı. Peki, 30 Ağustos resmî tatil mi, hangi güne geliyor, 29 Ağustos yarım gün mü? İşte detaylar

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ, hangi güne denk geliyor? Resmî tatil takvimiyle belli oldu! 29 Ağustos yarım gün mü?

Her yıl Büyük Taarruzun yıl dönümünde coşkuyla kutlanan 30 Ağustos'un bu yıl hangi geldiği merak konusu oldu. Zafer Bayramı'na kısa bir süre kala tüm yurtta etkinlikle kutlanacak bu bayrama tatil planı yapacaklar sorgulamalarına başladı. Peki, 30 Ağustos resmî tatil mi?

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ, hangi güne denk geliyor? Resmî tatil takvimiyle belli oldu! 29 Ağustos yarım gün mü?

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ?
30 Ağustos Zafer Bayramı, her sene tüm yurtta etkinliklerle kutlanmaktadır. 30 Ağustos günü, Türkiye'de resmî tatildir.

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30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ, hangi güne denk geliyor? Resmî tatil takvimiyle belli oldu! 29 Ağustos yarım gün mü?

29 AĞUSTOS YARIM GÜN MÜ?

30 Ağustos'tan bir gün önce olmasından dolayı 29 Ağustos'un yarım gün olup olmayacağı kamu kurum ve kuruluşlarında görev alanlar tarafından araştırılıyor. Ancak 29 Ağustos resmî tatil olmadığından kurum ve kuruluşlarda çalışmalar devam edecektir.

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ, hangi güne denk geliyor? Resmî tatil takvimiyle belli oldu! 29 Ağustos yarım gün mü?

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NIN ÖNEMİ NEDİR?
Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan ulusal bayramıdır.

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ, hangi güne denk geliyor? Resmî tatil takvimiyle belli oldu! 29 Ağustos yarım gün mü?

Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. İlk kez 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye'de 1926'dan itibaren Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır.

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