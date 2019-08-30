Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • 30 Ağustos Zafer Bayramı şiirleri! 30 Ağustos Zafer Bayramı kısa, uzun ve anlam dolu şiirler

şiirleri! 30 Ağustos Zafer Bayramı kısa, uzun ve anlam dolu şiirler

tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Ülkemizde coşkulu kutlamalara ve törenlere sahne olan bugünde yoğun ilgi görüyor. Zafer Bayramı 97. yıl dönümü için 2,4,6 kıtalık şiirler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Türk tarihi için büyük önem arz eden günde kısa, uzun ve anlam dolu şiirler törenlerde okunacak. Tüm yurtta 7'den 70'e görsel şölenlerle kutlanan Zafer Bayramı'nın en güzel şiirlerini haberimizde derledik. İşte kısa, uzun 30 Ağustos Zafer Bayramı şiirleri…

Giriş Tarihi: 30.08.2019 12:26 Güncelleme Tarihi: 30.08.2019 12:29
30 Ağustos Zafer Bayramı şiirleri! 30 Ağustos Zafer Bayramı kısa, uzun ve anlam dolu şiirler

Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını simgeleyen tüm yurtta coşkuyla kutlanmaya başladı. Sosyal medyada en çok araştırılan konulardan birisi de oldu. On binlerce vatandaş bugün için 30 Ağustos Zafer Bayramı kısa, uzun ve anlam dolu şiirleri birbirlerine gönderiyor. İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı şiirleri sizlerle…

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ŞİİRLERİ

30 Ağustos Zafer Bayramı'nız kutlu olsun! 30 Ağustos Zafer Bayramı şiirlerini sizler için sabah.com.tr'de derledik.

30 Ağustos Zafer Bayramı şiirleri! 30 Ağustos Zafer Bayramı kısa, uzun ve anlam dolu şiirler

ZAFER TÜRKÜSÜ

Yaşamaz ölümü göze almayan,

Zafer göz yummadan koşana gider.

Bayrağa kanının alı çalmayanın,

Gözyaşı boşana boşana gider.

Kazanmak istersen sen de zaferi,

Gürleyen sesinle doldur gökleri.

Zafer dedikleri kahraman peri,

Susandan kaçar da coşana gider.

Bu yolda herkes bir, ey delikanlı!

Diriler şerefli, ölüler şanlı.

Yurt için dövüşen başı dumanlı,

Her zaman bu şandan, o şana gider.

- Faruk Nafiz Çamlıbel -

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
30 Ağustos Zafer Bayramı şiirleri! 30 Ağustos Zafer Bayramı kısa, uzun ve anlam dolu şiirler

SES

Verdi ana, baba canını,

Gökler: "Daha da ver" dedi.

Bir savaştı, Allah! Allah!

Su: "Allahuekber" dedi.

Toprak ölüme taş iken,

Taş ecele: "mermer" dedi.

Duyamadım bir Mehmetçik,

Yüz düşmana neler dedi.

Dağlar dağ oldu bir daha,

Sömürgene: "yeter!" dedi.

Fazıl Hüsnü DAĞLARCA

30 Ağustos Zafer Bayramı şiirleri! 30 Ağustos Zafer Bayramı kısa, uzun ve anlam dolu şiirler
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
30 Ağustos Zafer Bayramı şiirleri! 30 Ağustos Zafer Bayramı kısa, uzun ve anlam dolu şiirler

30 AĞUSTOS

Her yıl bugün olur, Otuz Ağustos

İçime bir ordu havası dolar.

Başlar dimdik, gözler çelik, yüzler pos,

Bayrak imil imil, geçer ordular...

Geçer tunç adımlar demir göğüsler,

Geçer Mehmetçikler, geçer subaylar,

Hepsinin alnında zaferden süsler.

Geçer hayalimde bir bir alaylar.

Geçer toplar, geçer atlar, yağız, al,

Geçer dağlar, geçer yollar, şehirler...

Yangınlar üstünde ince bir hilal!..

Yaralılar düşe kalka geçerler.

Çılgın bir istekle bu şan akını

Afyon'dan, İzmir'e kaçlar çağıldar.

Unutmuş at gemi, kılıçlar kını,

Can canı unutmuş zafere kadar.

Ne var bu dünyada sana yakışan,

Alnında bir zafer sabahı kadar;

Sen Mehmetçik, söyle büyük kahraman,

Sana zafer kadar yakışan ne var?

Her yıl bugün olur, Otuz Ağustos,

İçime bir zafer havası dolar.

Başlar dimdik, gözler çelik, yüzler pos,

Bayrak imil imil, geçer ordular...

- Ahmet Kutsi Tecer –

30 Ağustos Zafer Bayramı şiirleri! 30 Ağustos Zafer Bayramı kısa, uzun ve anlam dolu şiirler

30 AĞUSTOS

Kocatepe'nin büyük düşünceleri,

Doğuyor kalplere aydınlık, zamanlı.

Uyku tutar mı ağustos geceleri,

Bu ay cümle fetihlerle heyecanlı,

Heyecanlı hey.

Mustafa Kemâl'in dudağında eli,

Gözlerine vurmuş vaktin en güzeli.

Bu dağlar, askeri deli eder deli.

Vermiş omuz omza destanlı destanlı,

Destanlı hey.

Hazır ol vaktinde şafaklar!

Hazır, yürümeye topraklar,

Tepe tepe kımıldanıyor…

Endişeli, uzakların benzi uçuk,

Düşman, düşman ama çocuk kadar küçük.

Yirmi altı ağustos, saat beş buçuk.

Dram, Dumlupınar'da başlıyor, kanlı,

Alkanlı hey.

Mustafa Necati KARAER

30 Ağustos Zafer Bayramı şiirleri! 30 Ağustos Zafer Bayramı kısa, uzun ve anlam dolu şiirler

30 AĞUSTOS

Otuz Ağustos…

Ufukta bir duman, bir toz.

Türk süvarisi yürüyor; uzakta,

Top sesleri homurdanmakta.

Köpük içinde, tere batmış atlar…

Bunlar at değil.

Ayaklı kanatlar.

Sisli tepelerde gölgeler boğuşuyor

Gölgeler düşüyor, kalkıyor, koşuyor

Süngüler parlıyor,

Eziyor, vuruyor;

Mehmetçik yeni Türkiye'yi yuğuruyor.

Bir sürünün dağılışı.

Boğulan bir boğazın kısık nefesi…

Bir el, Akdeniz'i gösteriyor.

Bir el ki, bütün cihana bedel.

Uçuyor atlar, Köpüklü kanatlar.

Kaçıyor gölgeler,

Eriyor mesafeler…

Dokuz Eylül, İzmir,

Sanki bir Gelincik tarlası,

İki sevgilinin kavuşması,

Gözler yaşlı, denizler sapsarı,

Sevinç içinde çırpınıyor, Akdeniz'in Dalgaları.

Server ZİYA

BİZE ULAŞIN