Giriş Tarihi: 29.08.2024 11:47
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024
11:47
30 Ağustos'ta marketler açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos Cuma A101, BİM, ŞOK market saat kaçta açılıp, kaçta kapanıyor?
Birçok kamu kurumu ve resmi dairelerde 30 Ağustos zafer Bayramı resmi tatil olduğu için açık ve kapalı olan hizmet sektörleri merak ediliyor. Bu sektörlerin başında zincir marketlerinin çalışma saatleri mercek altına alındı. Peki, 30 Ağustos'ta marketler açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos Cuma A101, BİM, ŞOK market saat kaçta açılıp, kaçta kapanıyor?