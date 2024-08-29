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Giriş Tarihi: 29.08.2024 11:47 Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 11:47

30 Ağustos'ta marketler açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos Cuma A101, BİM, ŞOK market saat kaçta açılıp, kaçta kapanıyor?

Birçok kamu kurumu ve resmi dairelerde 30 Ağustos zafer Bayramı resmi tatil olduğu için açık ve kapalı olan hizmet sektörleri merak ediliyor. Bu sektörlerin başında zincir marketlerinin çalışma saatleri mercek altına alındı. Peki, 30 Ağustos'ta marketler açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos Cuma A101, BİM, ŞOK market saat kaçta açılıp, kaçta kapanıyor?

30 Ağustos’ta marketler açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos Cuma A101, BİM, ŞOK market saat kaçta açılıp, kaçta kapanıyor?

30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle faaliyetlerine ara verecek olan kamu kurumları ile birlikte özel kurumlar da araştırılıyor. BİM, A101, ŞOK gibi zincir marketlerin resmi tatil günlerinde açık mı yoksa kapalı mı olduğu araştırılıyor. Peki, 30 Ağustos'ta marketler açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos Cuma günü zincir marketler saat kaçta açılıp, kaçta kapanıyor?

30 Ağustos’ta marketler açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos Cuma A101, BİM, ŞOK market saat kaçta açılıp, kaçta kapanıyor?

30 AĞUSTOS MARKETLER AÇIK MI, KAPALI MI?

30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle kamu kurumları faaliyetlerine ara verecek. Ancak BİM, A101, ŞOK gibi zincir marketler başta olmak üzere cuma günü marketler açık olmaya devam edecek.

1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 29 Ekim gibi resmi tatil günlerinde marketler çalışmaya devam ediyor.

Kurban ve Ramazan Bayramı'nda genellikle 1. gün marketler kapalı oluyor.

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30 Ağustos’ta marketler açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos Cuma A101, BİM, ŞOK market saat kaçta açılıp, kaçta kapanıyor?

30 AĞUSTOS ŞOK SAAT KAÇTA AÇILACAK?

30 Ağustos Cuma günü ŞOK market sabah saat 09.00'dan itibaren müşteri kabulüne başlayacak. ŞOK market akşam saat 21.00'da kapanacak.

30 Ağustos’ta marketler açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos Cuma A101, BİM, ŞOK market saat kaçta açılıp, kaçta kapanıyor?

30 AĞUSTOS CUMA A101 MARKET SAAT KAÇTA AÇILIP, KAÇTA KAPANIYOR?

A101 ise yurt genelinde sabah saat 09.30'da açılacak ve akşam 21.30'da kapanacak.

30 Ağustos’ta marketler açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos Cuma A101, BİM, ŞOK market saat kaçta açılıp, kaçta kapanıyor?

30 AĞUSTOS CUMA BİM MARKET SAAT KAÇTA AÇILIP, KAÇTA KAPANIYOR

BİM marketlerinde öğle tatili bulunmazken 09.00'da açılacak ve 21.00'da kapanacak.

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