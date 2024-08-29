30 Ağustos’ta marketler açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos Cuma A101, BİM, ŞOK market saat kaçta açılıp, kaçta kapanıyor?

30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle faaliyetlerine ara verecek olan kamu kurumları ile birlikte özel kurumlar da araştırılıyor. BİM, A101, ŞOK gibi zincir marketlerin resmi tatil günlerinde açık mı yoksa kapalı mı olduğu araştırılıyor. Peki, 30 Ağustos'ta marketler açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos Cuma günü zincir marketler saat kaçta açılıp, kaçta kapanıyor?