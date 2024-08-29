Giriş Tarihi: 29.08.2024 11:30
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024
11:30
30 Ağustos'ta PTT ve kargolar açık mı? Posta ve kargo gönderecekler dikkat! Cuma günü kargolar ve PTT hizmet veriyor mu?
30 Ağustos Zafer Bayramı için geri sayım başladı! Resmi tatillerden biri olan Zafer Bayramı yarın yurt genelinde büyük bir coşkuyla kutlanacak. PTT'de posta işlemlerini gerçekleştirecek olanlar ve kargo gönderimi sağlayacak vatandaşlar yarın PTT ve kargo firmalarının açık olup olmadığını arama motorlarında araştırmaya başladı. 30 Ağustos Cuma günü kargolar ve PTT açık mı, kapalı mı?