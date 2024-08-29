30 Ağustos’ta PTT ve kargolar açık mı? Posta ve kargo gönderecekler dikkat! Cuma günü kargolar ve PTT hizmet veriyor mu?

Yurt genelinde Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü çeşitli tören ve etkinliklerle kutlanacakken öte yandan konuyla ilgili olarak "30 Ağustos Cuma tatil mi, PTT ve kargolar açık mı, kapalı mı olacak?" soruları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor.Cuma günü kargo gönderecekler ve kargo teslimi bekleyenler, PTT'de işlemlerini gerçekleştirecekler merak içerisinde. Peki, 30 Ağustos'ta kargolar ve PTT çalışıyor mu? İşte, ayrıntılar...