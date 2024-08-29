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Giriş Tarihi: 29.08.2024 11:30 Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 11:30

30 Ağustos'ta PTT ve kargolar açık mı? Posta ve kargo gönderecekler dikkat! Cuma günü kargolar ve PTT hizmet veriyor mu?

30 Ağustos Zafer Bayramı için geri sayım başladı! Resmi tatillerden biri olan Zafer Bayramı yarın yurt genelinde büyük bir coşkuyla kutlanacak. PTT'de posta işlemlerini gerçekleştirecek olanlar ve kargo gönderimi sağlayacak vatandaşlar yarın PTT ve kargo firmalarının açık olup olmadığını arama motorlarında araştırmaya başladı. 30 Ağustos Cuma günü kargolar ve PTT açık mı, kapalı mı?

30 Ağustos’ta PTT ve kargolar açık mı? Posta ve kargo gönderecekler dikkat! Cuma günü kargolar ve PTT hizmet veriyor mu?

Yurt genelinde Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü çeşitli tören ve etkinliklerle kutlanacakken öte yandan konuyla ilgili olarak "30 Ağustos Cuma tatil mi, PTT ve kargolar açık mı, kapalı mı olacak?" soruları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor.Cuma günü kargo gönderecekler ve kargo teslimi bekleyenler, PTT'de işlemlerini gerçekleştirecekler merak içerisinde. Peki, 30 Ağustos'ta kargolar ve PTT çalışıyor mu? İşte, ayrıntılar...

30 Ağustos’ta PTT ve kargolar açık mı? Posta ve kargo gönderecekler dikkat! Cuma günü kargolar ve PTT hizmet veriyor mu?

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı 2024 yılında Cuma gününe denk geliyor. 30 Ağustos, resmi tatil olarak ilan edilen özel günlerden biridir. Bu kapsamda Pazartesi gününe denk gelen resmi tatille beraber çalışan vatandaşlar üç gün tatil yapma fırsatı yakalayacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatiller içerisinde yer aldığından cuma günü ayrıca PTT ve kargolar gibi resmi kurumlar kapalı olacak.

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30 Ağustos’ta PTT ve kargolar açık mı? Posta ve kargo gönderecekler dikkat! Cuma günü kargolar ve PTT hizmet veriyor mu?

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NDA PTT ÇALIŞIYOR MU?

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olduğundan tüm devlet kurum ve kuruluşları bu tarihlerde kapalı olacak. PTT de bir devlet kuruluşu olduğundan 30 Ağustos 2024 Pazartesi tarihinde hizmet vermeyecek.

30 Ağustos’ta PTT ve kargolar açık mı? Posta ve kargo gönderecekler dikkat! Cuma günü kargolar ve PTT hizmet veriyor mu?

30 AĞUSTOS KARGOLAR AÇIK MI, KAPALI MI?
PTT ve kargo şubeleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla cuma günü kapalı olacak.

30 Ağustos’ta PTT ve kargolar açık mı? Posta ve kargo gönderecekler dikkat! Cuma günü kargolar ve PTT hizmet veriyor mu?

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olmasından dolayı çoğuk kargo şirketinin kapalı olması bekleniyor. Ancak bazı kargo firmaları 30 Ağustos günü hizmet verme kararını inisiyatif dahilinde alabilir. Bu nedenle çalışma durumu hakkında kargo şirketleri ile iletişim kurulabilir ve sorgulama yapılabiilir.

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