30 Kasım Ankara'da yarın okullar tatil mi? Yarın Ankara'da okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil edildi?

Marmara ve İç Anadolu bölgesinde bugün görülen lodos ve fırtına, gündelik hayatı oldukça olumsuz etkiledi. Özellikle İstanbul'da pek çok evin çatısı uçarken, Ankara Valiliği'nden de son dakika uyarısı geldi. Ankara Valiliği bu gece ve yarın sabah saatlerinden itibaren kent genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına görüleceği uyarılarında bulundu. Hal böyle olunca, 30 Kasım Ankara'da yarın okullar tatil mi soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Yarın Ankara'da okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil edildi?