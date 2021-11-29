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Haberler Yaşam 30 Kasım Ankara'da yarın okullar tatil mi? Yarın Ankara'da okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil edildi?
Giriş Tarihi: 29.11.2021 21:24 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 21:25

30 Kasım Ankara'da yarın okullar tatil mi? Yarın Ankara'da okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil edildi?

Marmara ve İç Anadolu bölgesinde bugün görülen lodos ve fırtına, gündelik hayatı oldukça olumsuz etkiledi. Özellikle İstanbul'da pek çok evin çatısı uçarken, Ankara Valiliği'nden de son dakika uyarısı geldi. Ankara Valiliği bu gece ve yarın sabah saatlerinden itibaren kent genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına görüleceği uyarılarında bulundu. Hal böyle olunca, 30 Kasım Ankara'da yarın okullar tatil mi soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Yarın Ankara'da okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil edildi?

30 Kasım Ankara’da yarın okullar tatil mi? Yarın Ankara’da okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil edildi?

30 Kasım yarın okullar tatil mi, Ankara'da okullar tatil olacak mı soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. İstanbul'da okullar olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil edildi. Ankara Valiliği ise akşam saatlerinde yaptığı açıklamada rüzgar ve fırtınanın bu geceden itibaren Ankara'da etkisini göstermeye başlayacağını duyurdu. Peki, 30 Kasım Ankara'da yarın okullar tatil mi? Yarın Ankara'da okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil edildi?

30 Kasım Ankara’da yarın okullar tatil mi? Yarın Ankara’da okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil edildi?

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN FIRTINA UYARISI

Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; 29 Kasım Pazartesi gecesi ve 30 Kasım Salı günü sabahının ilk saatlerinden itibaren Ankara'da rüzgârın batı ve güneybatı (lodos) yönlerinden kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın etkisiyle yaşanabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

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30 Kasım Ankara’da yarın okullar tatil mi? Yarın Ankara’da okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil edildi?

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ!

"YÜZ YÜZE EĞİTİME 30 KASIM SALI GÜNÜ ARA VERİLMİŞTİR"

Vali Yerlikaya açıklamasında, "Sevgili hemşehrilerim; İstanbul'da hayatı olumsuz etkilemeye devam eden lodos nedeniyle;Eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesine yer verdi.

30 Kasım Ankara’da yarın okullar tatil mi? Yarın Ankara’da okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil edildi?

KOCAELİ'DE DE EĞİTİME ARA VERİLDİ

İstanbul'da eğitime ara verilmesinin hemen ardından Kocaeli'de de lodos nedeniyle yarın eğitime bir gün ara verildi.

30 Kasım Ankara’da yarın okullar tatil mi? Yarın Ankara’da okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil edildi?

ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara'da bu geceden itibaren görülmesi beklenen fırtına ve lodos ile ilgili uyarılar yapıldı. Okulların tatil edilmesi ilgili bir açıklama ise henüz gelmedi.

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