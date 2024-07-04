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300 bin liralık borç için hala yeğenini öldürmüştü: O evle ilgili şoke eden gelişme!
Giriş Tarihi: 04.07.2024 10:14
Güncelleme Tarihi: 04.07.2024
10:14
300 bin liralık borç için hala yeğenini öldürmüştü: O evle ilgili şoke eden gelişme!
Adana'da Burak Kayacan, deprem korkusu yaşayan halasına prefabrik ev yaptı. 300 bin liralık borcunu istediğinde ise kan aktı! Çıkan kavgada, Kayacan hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Uğruna yeğenin öldüğü o evle ilgili şoke eden bir gelişme yaşandı.