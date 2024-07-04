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Haberler Yaşam 300 bin liralık borç için hala yeğenini öldürmüştü: O evle ilgili şoke eden gelişme!
Giriş Tarihi: 04.07.2024 10:14 Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 10:14

300 bin liralık borç için hala yeğenini öldürmüştü: O evle ilgili şoke eden gelişme!

Adana'da Burak Kayacan, deprem korkusu yaşayan halasına prefabrik ev yaptı. 300 bin liralık borcunu istediğinde ise kan aktı! Çıkan kavgada, Kayacan hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Uğruna yeğenin öldüğü o evle ilgili şoke eden bir gelişme yaşandı.

İHA
300 bin liralık borç için hala yeğenini öldürmüştü: O evle ilgili şoke eden gelişme!

Olay, 1 Temmuz günü saat 18.00 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Dört Mahallesi Topalak Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, kaynak ustası ve kebapçı olan Burak Kayacan (36), depremde yaşadığı korkudan sonra apartman dairesinden oturamayan halası Hülya A. için evinin karşısında bulunan arsaya prefabrik ev yaptı.

300 bin liralık borç için hala yeğenini öldürmüştü: O evle ilgili şoke eden gelişme!

Kayacan, halasına ev yaptığı tarihten günümüze kadar alacağı olan 300 bin TL'lik masrafını alamadı. Burak halası Hülya A.'yı arayarak alacağını istedi. Yapılan telefon konuşmasında Hülya A.'nın, "Parayı ödemeyeceğiz, orası bizim evimiz" yanıtını verdiği ileri sürülürken, Burak Kayacan'ın ise, "Bu evi yıkarım, size de yar etmem" cevabını verdiği iddia edildi.

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300 bin liralık borç için hala yeğenini öldürmüştü: O evle ilgili şoke eden gelişme!

Lojistik şirketinde çalışan Kemal A., ertesi gün Gaziantep'ten gelerek oğlu Emre Kaan A. (27), Akın A. (26) ve arkadaşları S.G., M.T.A., Ali T. ile Burak Kayacan'ın evini bastı. Evi basan A. ailesi ve beraberindeki 3 kişi küfür ederken olayda tabanca da kullanıldı. Açılan ateş sonrası Burak, evinde bulunan av tüfeği ile karşılık verdi.

300 bin liralık borç için hala yeğenini öldürmüştü: O evle ilgili şoke eden gelişme!

Kavga bir anda silahlı çatışmaya dönüşürken Kemal A. bacağından, Burak Kayacan göğüs ve karnından, bacanağı Mahmut Demir ise (46) ayağından vuruldu. Ağır yaralanan Burak kanlar içerisinde yere yığılırken çevredeki vatandaşlar tarafından Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayın şüphelileri ise kaçtı. Kemal A. ile Mahmut Demir'in hastanede tedavileri devam ediyor.

300 bin liralık borç için hala yeğenini öldürmüştü: O evle ilgili şoke eden gelişme!

"SUÇLARI BİRBİRLERİNİN ÜZERLERİNE ATTILAR"

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Kayacan'ın kuzeni Emre Kaan A. ve arkadaşı Ali T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emre Kaan A. ile Ali T. suçlamaları birbirlerinin üzerine attı. Diğer 4 kişi ise savcılıktan serbest kaldı.

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