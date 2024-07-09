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300 yıl önce batan gemiden dev hazine bulundu! Tonlarca altın, gümüş, zümrüt ve dahası çıktı: Değeri 18 milyar dolar...
Giriş Tarihi: 09.07.2024 13:58
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024
13:58
300 yıl önce batan gemiden dev hazine bulundu! Tonlarca altın, gümüş, zümrüt ve dahası çıktı: Değeri 18 milyar dolar...
300 yıl önce batan savaş gemisinin içinde dev hazine bulundu. Tarihin en büyüğü olarak bilinen hazine içinde tonlarca altın, gümüş, zümrüt ve dahasını barındırıyor. Hazine değeri ise 18 milyar dolar olduğu konuşuluyor. İşte detaylar...