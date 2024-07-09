300 yıl önce batan gemiden dev hazine bulundu! Tonlarca altın, gümüş, zümrüt ve dahası çıktı: Değeri 18 milyar dolar...

300 YIL ÖNCE BATAN GEMİDEN DEV HAZİNE BULUNDU!



Kolombiya hükümeti, 300 yıl önce batan ve tarihin en büyük hazinesinin saklı olduğu geminin enkazına keşif gezisi düzenlemek için ilk adımı attı. İspanya donanmasına ait San Jose gemisi 1708 yılında battığında 200 tona yakın altın, gümüş ve zümrüt taşıyordu. Gemideki toplam hazinenin 18 milyar dolar değerinde olduğu düşünülüyor.