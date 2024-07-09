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Haberler Yaşam 300 yıl önce batan gemiden dev hazine bulundu! Tonlarca altın, gümüş, zümrüt ve dahası çıktı: Değeri 18 milyar dolar...
Giriş Tarihi: 09.07.2024 13:58 Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 13:58

300 yıl önce batan gemiden dev hazine bulundu! Tonlarca altın, gümüş, zümrüt ve dahası çıktı: Değeri 18 milyar dolar...

300 yıl önce batan savaş gemisinin içinde dev hazine bulundu. Tarihin en büyüğü olarak bilinen hazine içinde tonlarca altın, gümüş, zümrüt ve dahasını barındırıyor. Hazine değeri ise 18 milyar dolar olduğu konuşuluyor. İşte detaylar...

300 yıl önce batan gemiden dev hazine bulundu! Tonlarca altın, gümüş, zümrüt ve dahası çıktı: Değeri 18 milyar dolar...

18 milyar dolar değerindeki dev hazine bulunduğu yer ile şaşırttı. Tam 300 yıl önce batan savaş gemisi 18 milyar dolar değerinde hazine barındırıyor. İşte görüntü ve detaylar...

300 yıl önce batan gemiden dev hazine bulundu! Tonlarca altın, gümüş, zümrüt ve dahası çıktı: Değeri 18 milyar dolar...

300 YIL ÖNCE BATAN GEMİDEN DEV HAZİNE BULUNDU!

Kolombiya hükümeti, 300 yıl önce batan ve tarihin en büyük hazinesinin saklı olduğu geminin enkazına keşif gezisi düzenlemek için ilk adımı attı. İspanya donanmasına ait San Jose gemisi 1708 yılında battığında 200 tona yakın altın, gümüş ve zümrüt taşıyordu. Gemideki toplam hazinenin 18 milyar dolar değerinde olduğu düşünülüyor.

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300 yıl önce batan gemiden dev hazine bulundu! Tonlarca altın, gümüş, zümrüt ve dahası çıktı: Değeri 18 milyar dolar...

KEŞİF GEZİSİNİN İLK AŞAMASI BAŞLADI

Kolombiya, 300 yıldan fazla bir süre önce Karayipler'de batan ve milyarlarca dolar değerinde eser içerdiğine inanılan bir İspanyol savaş gemisini keşfetmek için su altı keşif gezisinin ilk aşamasını başlattı.

Kolombiya hükümeti tarafından 2015 yılında liman kenti Cartegena açıklarındaki sularda keşfedilen San Jose'ye "batıkların kutsal kasesi" adı veriliyor.

300 yıl önce batan gemiden dev hazine bulundu! Tonlarca altın, gümüş, zümrüt ve dahası çıktı: Değeri 18 milyar dolar...

TONLARCA ALTIN, GÜMÜŞ, ZÜMRÜT VE DAHASI ÇIKTI

İspanyol filosunun amiral gemisi ve en büyük kalyonu olan 62 silahlı, üç direkli geminin, Peru'nun Potosi madenlerinden altın, gümüş, zümrüt ve diğer değerli malları taşıdığına inanılıyor.

300 yıl önce batan gemiden dev hazine bulundu! Tonlarca altın, gümüş, zümrüt ve dahası çıktı: Değeri 18 milyar dolar...

HAZİNE AVRUPA'YA TAŞINIYORDU

Tam 300 yıl önce Karayip Denizi'nde İspanyol gemileri ile İngiliz gemileri karşı karşıya geldi.

İki tarafın donanması arasındaki çatışmada İspanya'ya ait San Jose isimli gemi 600 kişilik mürettebatı ve değerli hazielerle birlikte battı.

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