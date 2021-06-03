Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 3000-5000 TL Hibe desteği ne zaman yatacak, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir,? Esnafa Hibe desteği e-Devlet başvuru ekranı - şartları!
Giriş Tarihi: 03.06.2021 16:33 Güncelleme Tarihi: 03.06.2021 16:33

3000-5000 TL ne zaman yatacak, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir,? Esnafa Hibe desteği başvuru ekranı - şartları!

Esnafa başvuru ekranı aracılığı ile geçtiğimiz günlerde açılmıştı. Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara sağlanmakta olan nakdi destek ödemelerine geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesiyle bir yenisi daha eklendi. Bu kapsamda "E-devlet ile esnafa hibe desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, hibe desteği ne zaman yatacak?" gibi sorular ödenekten faydalanmak isteyen vatandaşlar tarafından yanıt aramaya başladı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş konuyla ilgili detayları paylaşmıştı. İşte esnafa hibe desteği başvuru ekranı ve şartları gibi merak edilen tüm detaylar…

E-devlet ile hibe desteği başvuru ekranı - şartları: E-devlet ile esnafa hibe desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, hibe desteği ne zaman yatacak?

Esnaflara başvuru süreci bilindiği üzere üzerinden devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre; 3 bin TL ve 5 bin TL'lik nakdi ücret ödemelerinin esnafa destek paketi kapsamında sağlanacaktı. Bu ödenekten faydalanmak isteyen esnaflar "E-devlet ile esnafa hibe desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, ne zaman yatacak?" gibi sorular bugün de gündeme taşındı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili açıklamalarda . Buna göre; E-devlet ile esnafa hibe desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, ne zaman yatacak? İşte başvuru ekranı ve destek paketine ilişkin yapılan açıklamanın detayları…

E-devlet ile hibe desteği başvuru ekranı - şartları: E-devlet ile esnafa hibe desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, hibe desteği ne zaman yatacak?

3 BİN TL'LİK HİBE DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?

Oyuncu ajansları, sürücü, gemici, dil, muhasebe kursları, kurs ve etüt merkezleri, yazılım ve bilgisayar dersi veren kurslar, mankenlik, modelistlik, stilistlik kurslarının faaliyetleri, özel kreşler, çocuk kulüpleri, tiyatro dekor ve malzemelerinin kiralanması, dikiş, nakış, güzellik, kuaförlük, berberlik kurslarının faaliyetleri, kendi hesabına çalışan valeler, hamallık hizmetleri, yazar, bestekâr, heykeltıraş, ressam, karikatürcü, gravürcü, ebru sanatçısı, pizzacılar, tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla şekerleme perakende ticareti yapanlar, reklamcılık ile ilgili fotoğrafçılık faaliyetleri, ayakkabı boyama hizmetleri, dondurma imalatı, lokaller (alkollüalkolsüz), dondurmacılar, fotoğrafçılar, çorbacılar, fast-food'lar vb.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
E-devlet ile hibe desteği başvuru ekranı - şartları: E-devlet ile esnafa hibe desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, hibe desteği ne zaman yatacak?

5 BİN TL HİBE DESTEĞİ KİMLER ALABİLECEK?

Tez, yazım büroları, dans pistleri, diskotekler, nikah salonları, kaplıca, spa merkezleri, atış poligonları, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, sinemalar, düğün, balo ve kokteyl salonlarının işletilmesi, plaj alanlarının işletilmesi, fayton ve bisikletle yolcu taşımacılığı, hamam, sauna gibi yerlerin faaliyetleri, zayıflama salonu, masaj salonu, solaryum gibi yerler, form tutma ve vücut geliştirme salonlarının faaliyetleri, eğlence parkları, spor tesislerinin işletilmesi, bilardo salonlarının faaliyetleri, öğrenci ve işçi yurtları, pansiyonlar ve odası kiralanan evlerde yapılan konaklama faaliyetleri, büro destek hizmetleri, bar, meyhane ve birahanelerde içecek sunum faaliyetleri vb.

E-devlet ile hibe desteği başvuru ekranı - şartları: E-devlet ile esnafa hibe desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, hibe desteği ne zaman yatacak?

HİBE DESTEĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik için başvuruların 25 Mayıs'tan itibaren 1 ay içinde e-Devlet üzerinden yapılabileceğini bildirdi.

Bakan Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilecek hibe destek programına ilişkin uygulama esaslarını belirlediklerini ifade etti.

Tek seferde, iki ayrı grup halinde verecekleri 5 bin lira ve 3 bin lira hibe desteğinden 17 Mayıs 2021'den önce (bu tarih dahil) vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş, esnaf, sanatkarlar ve gerçek kişi tacirlerin faydalanacağını vurgulayan Muş, "Esnafımıza sağlayacağımız destek için başvurular 25 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 1 ay boyunca üzerinden yapılabilecek. Esnafımıza hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

E-devlet ile hibe desteği başvuru ekranı - şartları: E-devlet ile esnafa hibe desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, hibe desteği ne zaman yatacak?

ESNAFA HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı hibe desteklerinin başvuru sayfası araştırılıyor. Başvurular sayfasından gerçekleştirilebiliyor.

HİBE BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ,

SON DAKİKA