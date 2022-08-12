Haberler Yaşam 300’den fazla organ nakli yapmıştı: Böbrek bekleyen doktor Timur Didinen kurtarılamadı!

Giriş Tarihi: 12.08.2022 16:54 Güncelleme Tarihi: 12.08.2022 16:54

300’den fazla organ nakli yapmıştı: Böbrek bekleyen doktor Timur Didinen kurtarılamadı!

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi Organ Nakil Koordinatörü Operatör Doktor Timur Didinen, 3 yıldır böbrek yetmezliği sebebiyle nakil beklerken hayatını kaybetti. Vefat edenlerin yakınlarını organ bağışına Kuranı Kerim'deki Maide Suresi'nin 32.ayetiyle ikna eden Op. Dr. Timur Didinen'in 300'ün üzerinde organ nakli yaptığı öğrenildi. 64 yaşında hayata veda eden, görev yaptığı hastaneden gözyaşları ile uğurlanan Didinen, mesai arkadaşlarına " Ben asla organ nakli için öncelik talep etmiyorum. Diğer hastalar gibi sıramı bekleyeceğim" demişti…