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Haberler Yaşam 300’den fazla organ nakli yapmıştı: Böbrek bekleyen doktor Timur Didinen kurtarılamadı!
Giriş Tarihi: 12.08.2022 16:54 Güncelleme Tarihi: 12.08.2022 16:54

300’den fazla organ nakli yapmıştı: Böbrek bekleyen doktor Timur Didinen kurtarılamadı!

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi Organ Nakil Koordinatörü Operatör Doktor Timur Didinen, 3 yıldır böbrek yetmezliği sebebiyle nakil beklerken hayatını kaybetti. Vefat edenlerin yakınlarını organ bağışına Kuranı Kerim'deki Maide Suresi'nin 32.ayetiyle ikna eden Op. Dr. Timur Didinen'in 300'ün üzerinde organ nakli yaptığı öğrenildi. 64 yaşında hayata veda eden, görev yaptığı hastaneden gözyaşları ile uğurlanan Didinen, mesai arkadaşlarına " Ben asla organ nakli için öncelik talep etmiyorum. Diğer hastalar gibi sıramı bekleyeceğim" demişti…

300’den fazla organ nakli yapmıştı: Böbrek bekleyen doktor Timur Didinen kurtarılamadı!

Üç yıl önce şeker hastalığına bağlı olarak böbrek yetmezliği yaşayan Operatör Doktor Timur Didinen 3 yıl önce girdiği böbrek nakil kuyruğunda kendisine uygun bir böbreğin bulunmasını beklerken, hayatını kaybetti. Organ koordinatörlüğü görevinde iken 300'den fazla hastaya uygun böbrek bulup sağlığına kavuşturan 2 çocuk babası rekortmen doktorun hayata vedası, ailesinin yanı sıra, sevenleri, hastaları ve mesai arkadaşlarını yasa boğdu…

300’den fazla organ nakli yapmıştı: Böbrek bekleyen doktor Timur Didinen kurtarılamadı!

HASTANEDE TÖREN YAPILDI

40 yıllık doktorluk hayatını 2021 yılının mart ayında noktalayan Didinen, için 23 yıl çalıştığı Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'nde tören düzenlendi.

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300’den fazla organ nakli yapmıştı: Böbrek bekleyen doktor Timur Didinen kurtarılamadı!

Törene eşi Nilgün Didinen, ikiz okulları Serhan ve Turhan ile akrabaları, meslektaşları ve mesai arkadaşları katıldı. Düzenlenen törenin ardından Arifan Camii'nde cenaze namazı kılınan Didinen'in naaşı Hasköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

300’den fazla organ nakli yapmıştı: Böbrek bekleyen doktor Timur Didinen kurtarılamadı!

"300'ÜN ÜZERİNDE ORGAN NAKLİNE VESİLE OLDU"

Organ Nakli Bursa Bölge Koordinasyon Merkez Sorumlusu Dr. Yavuz Selim Çınar, "Timur Bey ile 10 yılı aşkın süre organ nakli alanında beraber çalıştık. Gerçekten 10 yılı aşkın süredir yüzlerce insanın hayata tutunmasına vesile olmuş birisidir. Yüzlerce insan derken, mübalağa etmiyorum.

300’den fazla organ nakli yapmıştı: Böbrek bekleyen doktor Timur Didinen kurtarılamadı!

Yaklaşık 300'ün üzerinde organ nakline vesile olmuş, onların hayata tutunmasına sebep olmuş bir meslek büyüğümüzdür. Gerçekten organ naklinde başarıları tartışılmaz bir insandır. Organ nakli alanında adını altın harflerle Türkiye'deki sağlık tarihine yazdıracak birisidir. Türkiye'nin en başarılı koordinatörlerinden bir tanesiydi. Defalarca Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü'nden ödüller aldı. Yıllarca Çekirge Devlete Hastanesi'nde birçok insana umut oldu" dedi.

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