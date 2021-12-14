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Haberler Yaşam 31 Aralık 2021- 1 Ocak 2022 Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yılbaşı sokağa çıkma yasağı var mı, açıklama geldi mi?
Giriş Tarihi: 14.12.2021 10:24 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 14:23

31 Aralık 2021- 1 Ocak 2022 Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yılbaşı sokağa çıkma yasağı var mı, açıklama geldi mi?

Yeni yıl öncesi yılbaşı sokağa çıkma yasağı son gelişmeler merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından dünyayı alarma geçiren son varyant olan Omicron İstanbul ve İzmir'de görüldü açıklaması yapıldı. Koronavirüs pandemisi devam ederken yeni varyantların türemesi 31 Aralık 2021- 1 Ocak 2022 yılbaşında sokağa çıkma yasağının olup olmayacağını gündeme taşıdı. Peki Yılbaşı sokağa çıkma yasağı olacak mı, var mı? 31 Aralık 2021- 1 Ocak 2022 Yılbaşı sokağa çıkma yasağı son dakika gelişmeleri ve tüm bilgiler

31 Aralık 2021- 1 Ocak 2022 Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yılbaşı sokağa çıkma yasağı var mı, açıklama geldi mi?

Yurtta yeni yıl telaşı sürerken yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacağı ile ilgili son iddialar araştırılıyor. Son olarak bilim kurulu toplantısında konuşan Bakan Koca kendisine konuyla ilgili yöneltilen 31 Aralık-1 Ocak Yılbaşında yasak olacak mı, açıklama geldi mi, son durum ne sorusuna yanıt vermiş ve gündemde böyle bir kararın çıkmadığını bildirmişti. Geçtiğimiz sene yeni yılda toplamda dört gün belirtilen saat dilimleri aralığında kısıtlama yaşanmıştı. Peki Yılbaşı sokağa çıkma yasağı olacak mı, var mı? 31 Aralık 2021- 1 Ocak 2022 Yılbaşı sokağa çıkma yasağı son dakika gelişmeleri

31 Aralık 2021- 1 Ocak 2022 Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yılbaşı sokağa çıkma yasağı var mı, açıklama geldi mi?

YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

BAKAN KOCA'DAN FLAŞ AÇIKLAMA!

AK Parti MYK toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada dünya gündeminde yer alan Omicron varyantının ülkemizde vakasına şuan için rastlanmadığı ve bu bağlamda kapanma uygulanmasının düşünülmediği duyuruldu. Bu bilgiler ışığında bugün için yılbaşı gecesinde sokağa çıkma yasağı uygulanması konusunda bir karar alınmış değil.

BAKAN KOCA: ÖNLEMLERİMİZ DEĞİŞMİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti MYK toplantısı sonrası omicron varyantı ile ilgili, "Türkiye'de şu anda vaka görülmedi. Varyantın olması da zaten önlemlerimizi değiştirmiyor.

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31 Aralık 2021- 1 Ocak 2022 Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yılbaşı sokağa çıkma yasağı var mı, açıklama geldi mi?

YILBAŞINDA YASAK OLACAK MI?

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı, geçtiğimiz yıl pandemi etkilerini en az seviyeye indirmek amacıyla yürürlüğe konmuştu. İçişleri Bakanlığı tarafından yürürlüğe koyulan yılbaşında sokağa çıkma yasağının bu yıl uygulanıp uygulanmayacağı konusunda henüz bir netlik bulunmuyor.

Konuyla ilgili güncel bilgiler gelmesi halinde haberimize eklenecektir.

31 Aralık 2021- 1 Ocak 2022 Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yılbaşı sokağa çıkma yasağı var mı, açıklama geldi mi?

YERLİ AŞIYA YIL BİTMEDEN ONAY

Koca, Turkovac'ın acil kullanım onayıyla ilgili, "Yıl bitmeden aralık ortasında bekliyoruz. 250 bin dozun bugün dolumu bitti" dedi.

Afrika uçuşlarına ilişkin kararın devam edeceğine vurgu yapan Koca, Kovid-19 ilacına ilişkin ise şunları söyledi:

"Molnipiravir dediğim şekilde yerli üretimi olacak 3-4 firma bu anlamda müracaatını yaptı. Benim 30-35 kat ucuz olacak dediğim rakamdan daha ucuz olacak 50 kat bile ucuz olabilir. Vatandaşa ücretsiz olacak."

31 Aralık 2021- 1 Ocak 2022 Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yılbaşı sokağa çıkma yasağı var mı, açıklama geldi mi?
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