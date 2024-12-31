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31 Aralık 2024 AVM'ler açık mı, kapalı mı? 1 Ocak 2025 Çarşamba günü yılbaşında AVM kaçta açılıyor? İşte çalışma saatleri
Giriş Tarihi: 31.12.2024 06:08
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024
06:08
31 Aralık 2024 AVM'ler açık mı, kapalı mı? 1 Ocak 2025 Çarşamba günü yılbaşında AVM kaçta açılıyor? İşte çalışma saatleri
1 Ocak Çarşamba günü yeni yılın ilk günü resmi tatil olması sebebiyle birçok kurum kapalı olacak. Tatil gününde alışverişlerini gerçekleştirmek ve etkinliklere katılmak isteyen vatandaşlar alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerini araştırmaya başladı. 2025 yılının ilk günü hafta içi Çarşamba gününe denk geliyor. 31 Aralık gecesi ise Salı günü olacak. Peki 1 Ocak'ta AVM'ler açık mı, kapalı mı? İşte yılbaşı AVM çalışma saatleri