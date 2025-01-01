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31 ARALIK 2024 REYTİNG SONUÇLARI: Yılbaşı gecesinde reyting sonuçları birincisi kim oldu, hangi yapım zirveye yerleşti?
Giriş Tarihi: 01.01.2025 09:03
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025
09:03
31 ARALIK 2024 REYTİNG SONUÇLARI: Yılbaşı gecesinde reyting sonuçları birincisi kim oldu, hangi yapım zirveye yerleşti?
Yeni yıla girerken televizyon ekranları yılbaşı gecesinin coşkusunu yansıtan eğlenceli programlarla dolup taştı. Şarkılar Bizi Söyler, O Ses Türkiye Yılbaşı, Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel, Alice Müzikali, ve Güldür Güldür Show gibi yapımlar, izleyicileri ekran başına kilitlemek için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Peki, 31 Aralık 2024 reyting sonuçları nasıl şekillendi, hangi program zirveye yerleşti? İşte, dün gecenin reyting birincisi...