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Haberler Yaşam 31 ARALIK 2024 REYTİNG SONUÇLARI: Yılbaşı gecesinde reyting sonuçları birincisi kim oldu, hangi yapım zirveye yerleşti?
Giriş Tarihi: 01.01.2025 09:03 Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 09:03

31 ARALIK 2024 REYTİNG SONUÇLARI: Yılbaşı gecesinde reyting sonuçları birincisi kim oldu, hangi yapım zirveye yerleşti?

Yeni yıla girerken televizyon ekranları yılbaşı gecesinin coşkusunu yansıtan eğlenceli programlarla dolup taştı. Şarkılar Bizi Söyler, O Ses Türkiye Yılbaşı, Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel, Alice Müzikali, ve Güldür Güldür Show gibi yapımlar, izleyicileri ekran başına kilitlemek için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Peki, 31 Aralık 2024 reyting sonuçları nasıl şekillendi, hangi program zirveye yerleşti? İşte, dün gecenin reyting birincisi...

31 ARALIK 2024 REYTİNG SONUÇLARI: Yılbaşı gecesinde reyting sonuçları birincisi kim oldu, hangi yapım zirveye yerleşti?

2025 yılının ilk dakikaları, televizyon ekranlarında heyecanlı bir şekilde karşılandı. Yılbaşı gecesinde birbirinden eğlenceli programlar ve özel müzik programları ekranlarda yerini alırken dün gecenin reyting sonuçları birincisi merak ediliyor. Şarkılar Bizi Söyler, O Ses Türkiye Yılbaşı, Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel, Alice Müzikali, Güldür Güldür Show isimli yapımlar seyirciyi ekran başına toplamak için yarıştı. Peki, 31 Aralık reyting sonuçları ile zirveye kim yerleşti? İşte, detaylar...

31 ARALIK 2024 REYTİNG SONUÇLARI: Yılbaşı gecesinde reyting sonuçları birincisi kim oldu, hangi yapım zirveye yerleşti?

31 ARALIK 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan zirve yarışını hangisinin kazandığı merak ediliyor.

31 Aralık 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecektir.

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31 ARALIK 2024 REYTİNG SONUÇLARI: Yılbaşı gecesinde reyting sonuçları birincisi kim oldu, hangi yapım zirveye yerleşti?

TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

31 ARALIK 2024 REYTİNG SONUÇLARI: Yılbaşı gecesinde reyting sonuçları birincisi kim oldu, hangi yapım zirveye yerleşti?

AB REYTİNG SIRALAMASI

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