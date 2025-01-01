31 ARALIK 2024 REYTİNG SONUÇLARI: Yılbaşı gecesinde reyting sonuçları birincisi kim oldu, hangi yapım zirveye yerleşti?

2025 yılının ilk dakikaları, televizyon ekranlarında heyecanlı bir şekilde karşılandı. Yılbaşı gecesinde birbirinden eğlenceli programlar ve özel müzik programları ekranlarda yerini alırken dün gecenin reyting sonuçları birincisi merak ediliyor. Şarkılar Bizi Söyler, O Ses Türkiye Yılbaşı, Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel, Alice Müzikali, Güldür Güldür Show isimli yapımlar seyirciyi ekran başına toplamak için yarıştı. Peki, 31 Aralık reyting sonuçları ile zirveye kim yerleşti? İşte, detaylar...